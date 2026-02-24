Concilio Comunitario de La Villita exige al FBI justicia y transparencia en el caso de Silverio Villegas

Miembros del Concilio Comunitario de La Villita entregaron hace unos días una carta a la oficina regional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) exigiendo que se investigue a fondo la muerte del inmigrante mexicano Silverio Villegas, ocurrida el pasado 12 de septiembre en el poblado de Franklin Park, Illinois, a manos de un agente de inmigración

Baltazar Enríquez, presidente del Concilio Comunitario de La Villita, y otros acompañantes entregaron la carta al oficial Douglas S. DePodesta, quien esta a cargo de la oficina regional del FBI en Chicago.

Villegas, un inmigrante originario de Irimbo, Michoacán, México, murió baleado después de un encuentro, aun controversial, con agentes federales de ICE.

“A nombre del Concilio Comunitario de la Comunidad de La Villita y de familiares en la comunidad estoy escribiendo respetosamente, pero con urgencia, para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abra una exhaustiva y detallada investigación en la muerte de Silverio Villegas González ocurrida el 12 de septiembre en Franklin Park, Illinois, la cual ocurrió después de un encuentro con agentes de Inmigración y Aduanas (ICE)”, comienza la carta.

“El señor Villegas González, un padre de familia y residente por mucho tiempo del área de Chicago, fue baleado y muerto por un oficial de ICE durante una parada a su auto”, continúa diciendo la carta. “Según los datos, esto ocurrió después que el intento evadir el alto; sin embargo, muchos en nuestra comunidad y observadores han levantado serias preguntas sobre las circunstancias de su muerte, incluyendo las contradicciones en las narrativas, la falta de imágenes de las cámaras corporales [de los agentes] y reportes que defieren sobre su conducta y antecedentes”.

“Nosotros estamos seriamente preocupados de que los agentes federales de inmigración no estaban usando cámaras corporales, de que detalles claves sobre el incidente no se han hecho públicos y de que ICE ha estado renuente a compartir información sobre lo que ocurrió. Estos factores levantan preocupaciones sobre la transparencia, responsabilidad y posible violación de los derechos civiles y las normas del uso de la fuerza”, señala la carta.

La carta continúa diciendo: “Mas allá de esta trágica muerte, nuestra comunidad enfrenta serias cuestiones relacionadas a la aplicación de las leyes de inmigración y la operación de las detenciones, detenidos que se les niega comunicación sensible con sus miembros de familia, personas en detención que no comen adecuadamente ni se les cuida… Reportes de negación de servicios religiosos y acceso a un apoyo espiritual. Alegaciones alarmantes de supuestos casos de acoso y asalto sexual y violaciones por oficiales o agentes de los centros de detención”.

También la carta señala a “agentes de ICE usando violencia, lanzando gas pimienta, y otros actos dañosos en la comunidad, particularmente afectando a residentes Latinos y mexicanos en La Villita… Estas preocupaciones son serias y afectan a muchos, y nosotros urgimos a la FBI investigar normas de conducta que pueden llegar a violaciones federales a los derechos humanos, conducta que pone a nuestra comunidad en riesgo, socaba la confianza en la ley y pueda considerarse terror domestico y abuso bajo la ley”.

Silverio Villegas González y sus dos hijos. (Cortesía GoFundMe/Familia Villegas) Crédito: Cortesía

La carta termina pidiendo una reunión con el equipo local de la FBI tan pronto como sea posible para discutir el caso de Silverio Villegas y las preocupaciones de la comunidad latina.

Enríquez, el firmante de la carta, además informa al agente a cargo Douglas S. DePodesta de que miembros de la comunidad mexicana estarán frente de la sede de la FBI, en el 2111 W. Roosevelt, cada viernes de 4 pm a 6 pm hasta asegurar una reunión con la comunidad.

Enríquez además pide que el FBI conteste la carta dentro de 10 días hábiles de trabajo.

“La justicia postergada para Silverio Villegas y para su familia y nuestra comunidad, es justicia negada”, advierte Enríquez.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.