Funcionarios electos de Illinois reaccionan punzantemente a la destitución de Kristi Noem

El presidente Donald Trump anunció el jueves el cese de Kristi Noem de su cargo como secretaria del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), poniendo fin a un mandato turbulento que colocó a Chicago en el centro de la ofensiva migratoria agresiva de la administración.

Trump dijo que nominará al senador de Oklahoma Markwayne Mullin para reemplazar a Noem al frente del DHS, que cuenta con aproximadamente 260,000 empleados y es responsable de la aplicación de las leyes migratorias, la seguridad fronteriza y la respuesta ante desastres, entre otros asuntos.

Noem, por su parte, se desempeñará como “enviada especial” para una nueva iniciativa de seguridad del hemisferio occidental denominada ‘Escudo de las Américas’.

La decisión se produce tras meses de crecientes críticas de demócratas y algunos republicanos por las tácticas de aplicación de la ley del departamento, sus decisiones de gasto y varios encuentros mortales que involucraron a agentes federales de inmigración en Chicago y Minneápolis.

Durante el mandato de Noem, las operaciones federales de inmigración apuntaron cada vez más a Chicago, una ciudad santuario desde hace mucho tiempo que se convirtió en un punto central de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump.

Noem, quien fue gobernadora de Dakota del Sur, viajó con frecuencia al área de Chicago, incluyendo visitas a instalaciones federales de inmigración y operaciones de cumplimiento de la ley mientras la administración aumentaba los arrestos de inmigrantes en la región a partir de 2025.

Líderes locales y defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que estas operaciones sembraron miedo en los vecindarios inmigrantes, tensaron las relaciones entre los residentes y las fuerzas del orden locales y provocaron abusos y violaciones de los derechos fundamentales.

Críticas a Noem

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, condenó el jueves la gestión de Noem, afirmando que la ciudad soportó repetidas ofensivas federales bajo su liderazgo.

“En el tiempo en que Kristi Noem estuvo saqueando al pueblo estadounidense con su abandono del liderazgo en el DHS, Chicago ha resistido ataques dirigidos por el DHS y por los agentes federales bajo su autoridad, quienes han incitado el caos en nuestras comunidades con su violencia y su desprecio insensible por los derechos humanos más básicos de nuestros residentes”, dijo Johnson en un comunicado.

“En lugar de buscar colaboración, Noem utilizó el miedo como arma para socavar la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden locales que trabajan todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades. Su mandato será recordado por su descarada corrupción, la explotación imprudente de familias vulnerables para promover una agenda de extrema derecha y su disposición a poner los intereses del presidente por encima de los del pueblo estadounidense. No se le echará de menos en Chicago”, añadió.

La destitución de Noem se produce días después de audiencias contenciosas en el Congreso, en las que legisladores la presionaron sobre las operaciones del DHS, incluidos tiroteos mortales que involucraron a agentes de inmigración y el uso por parte de la agencia de tácticas de aplicación de la ley agresivas.

Bajo su liderazgo, el departamento encabezó una ambiciosa estrategia migratoria destinada a aumentar drásticamente los arrestos y las deportaciones. La administración buscaba deportar hasta un millón de inmigrantes indocumentados al año mientras ampliaba rápidamente el personal de agencias federales de cumplimiento como la Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La estrategia estuvo acompañada de operaciones de alto perfil y grandes aumentos en financiamiento y contrataciones, incluida la incorporación de más de 10,000 agentes de ICE solo en 2025.

Pero los críticos argumentaron que este impulso vino acompañado de una escalada de violencia, abusos y violaciones de derechos y una supervisión limitada.

El grupo defensor ICE Accountability Project dijo que el cambio de liderazgo en DHS no resuelve preocupaciones más amplias sobre la aplicación de las leyes migratorias a nivel federal.

“Después de meses de reproches bipartidistas, escrutinio del Congreso y una creciente insatisfacción del propio presidente, Trump finalmente dijo ‘no’ a Noem”, señaló la organización en un comunicado.

“Seamos claros: esto es una degradación disfrazada de transición, y el daño permanece. Bajo la supervisión de Noem, las operaciones federales de inmigración se volvieron mortales: seis personas murieron y al menos 12 resultaron heridas por disparos. Decenas más han sido encañonadas con armas en encuentros caóticos que plantean preguntas básicas sobre supervisión y control. Cientos, si no miles, han sido perjudicados por tácticas abusivas llevadas a cabo en sus propias comunidades”, afirmó el grupo.

La organización también acusó al DHS bajo Noem de realizar gastos cuestionables vinculados a contratistas con conexiones políticas y pidió investigaciones y una supervisión más estricta.

La senadora por Illinois, Tammy Duckworth, dijo que “Kristi Noem debería haber sido despedida hace mucho, mucho tiempo. Ahora, la Administración Trump debe trabajar con los demócratas para promulgar las reformas sensatas del Departamento de Seguridad Nacional que el pueblo estadounidense está reclamando a gritos. Ayudar a evitar que más estadounidenses sean ejecutados por su propio gobierno es lo mínimo que pueden hacer”.

Por su parte, el también senador por Illinois, Dick Durbin, dijo que “Kristi Noem fue la cara visible de una campaña de deportaciones masivas impopular, ilegal y francamente peligrosa que se cobró la vida de estadounidenses inocentes y aterrorizó a muchos más. Nuestro país expresó su indignación, ella mintió repetidamente ante el Congreso e incluso el presidente finalmente admitió que no era apta para el cargo”.

Mientras tanto, la congresista Delia C. Ramírez (IL-03) dijo que había pedido repetidamente la destitución de Noem y una investigación sobre su gestión, incluyendo impulsar un proceso de juicio político el año pasado.

“Good riddance”, dijo Ramírez en un comunicado. “Su destitución llega con mucho retraso”.

Ramírez afirmó que Noem “malversó recursos asignados por el Congreso y participó en conductas poco éticas, hizo declaraciones falsas y engañosas al Congreso y a la prensa, y socavó la separación de poderes”. Añadió que las familias fueron “destrozadas” bajo las políticas migratorias de la administración y sostuvo que Noem aún debería enfrentar un proceso de destitución.

El elegido de Trump para reemplazar a Noem, el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, un aliado cercano del presidente, empresario miembro de la tribu cherokee y expeleador de artes marciales mixtas convertido en senador, ahora enfrenta el proceso de confirmación en el Senado, aunque podría servir como secretario interino mientras su nominación está pendiente.

Manifestantes protestan, en febrero de 2026, en contra de la secretaria de Seguridad Interior Kristin Noem, destituida por el presidente Trump a principios de marzo de 2026. (AP)

