Trump destituye a Kristi Noem de su puesto de secretaria de Seguridad Interior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cesó este jueves a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

Como titular de DHS y por tanto de agencias federales que son parte de ese departamento, como la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, Noem fue responsable de la oleada de redadas de inmigración que han tenido lugar en varias ciudades del país en meses recientes, entre ellos Chicago, Charlotte, Los Ángeles y Minneápolis.

“La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, que deparó la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti), a los que ella misma llegó a acusar de “terrorismo doméstico” sin tener pruebas. Agentes de inmigración también mataron a Silverio Villegas en Illinois y balearon a Miramar Martínez en Chicago, personas que también fueron en su momento estigmatizadas como criminales sin ninguna prueba.

Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de esos comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump.

Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.

Reacciones y siguientes pasos

La senadora por Illinois, Tammy Duckworth, dijo que “Kristi Noem debería haber sido despedida hace mucho, mucho tiempo. Ahora, la Administración Trump debe trabajar con los demócratas para promulgar las reformas sensatas del Departamento de Seguridad Nacional que el pueblo estadounidense está reclamando a gritos. Ayudar a evitar que más estadounidenses sean ejecutados por su propio gobierno es lo mínimo que pueden hacer”.

Por su parte, el también senador por Illinois, Dick Durbin, dijo que “Kristi Noem fue la cara visible de una campaña de deportaciones masivas impopular, ilegal y francamente peligrosa que se cobró la vida de estadounidenses inocentes y aterrorizó a muchos más. Nuestro país expresó su indignación, ella mintió repetidamente ante el Congreso e incluso el presidente finalmente admitió que no era apta para el cargo”.

Precisamente por lo sucedido en Minesota, el DHS se encuentra parcialmente cerrado por falta de fondos desde el 14 de febrero a la espera de que demócratas y republicanos acuerden cambios en los procesos operativos de las redadas migratorias que desatasquen la aprobación de la partida presupuestaria.

Al margen de las controvertidas redadas en Minesota, la presión sobre Noem se incrementó en los últimos días a cuenta de una polémica y agresiva campaña para publicitar la labor de su departamento adjudicada el año pasado.

Se ha revelado que su cartera abanderó una “emergencia” fronteriza para justificar la concesión, sin licitación previa, de la campaña, valorada en unos 220 millones de dólares, a una entidad controlada por el marido de la exportavoz del propio DHS, Tricia McLaughlin.

En una entrevista concedida hoy a la agencia Reuters, el propio Donald Trump aseguró no tener conocimiento de esas contratas.

Trump anunció que nominará a Markwayne Mullin como sustituto de Noem en DHS. Mullin es un empresario, miembro de la nación cherokee, que en 2023 logró un asiento como senador por Oklahoma. La designación de Mullin requiere ser confirmada por el Senado.