Coalición cívica de Chicago pide nombrar un procurador especial para procesar a responsables de abusos durante las redadas

Una coalición de cerca de 250 organizaciones, funcionarios electos e individuos entregaron una petición ante el juez principal de la División Criminal de la Corte del Circuito del Condado de Cook para pedir que se asigne a un procurador especial que investigue los presuntos crímenes cometidos por agentes federales que participaron en la ‘Operación Midway Blitz’ en la zona metropolitana de Chicago.

Dicha petición, se informó, fue firmada por cerca de 250 lideres, individuos y organizaciones incluyendo organizaciones no lucrativas, abogados, líderes religiosos, medios de comunicación, grupos de veteranos, académicos, educadores y funcionarios electos.

La petición, se informó, fue entregada el pasado jueves 12 de marzo de 2026.

“La gente está enfadada de escuchar que nada se puede hacer”, dijo Marcela Rodríguez, codirectora ejecutiva de la organización Enlace Chicago. “Alguien le tiene que mostrar a esta administración que nadie esta por arriba de la ley y la gente del Condado de Cook ha probado que ellos no tienen miedo de hacer lo que es correcto”.

Según la petición, durante la Operación Midway Blitz agentes federales, incluyendo integrantes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias del Departamento de Seguridad Interna (DHS), repetidas veces y conscientemente violaron leyes federales y estatales, incluso en frente de las cámaras.

“Los agentes federales mataron y mutilaron a personas, aterrorizaron comunidades y desataron fuerza extrema y usaron armas químicas indiscriminadamente contra residentes que obedecían las leyes y no presentaban ninguna amenaza para ellos”, dice la petición en parte.

Aparte de ello, dice la petición, “agentes federales obstruyeron la justicia y cometieron perjurio bajo juramento para protegerse a sí mismos de toda responsabilidad”.

Juan Pablo Herrera, un activista, dijo que tentativamente la lista de crímenes de la que se acusa a los agentes federales podría incluir homicidio, intento de homicidio, asalto agravado, secuestro, conspiración y perjurio.

“Estos fueron crímenes y todo el mundo vio lo que ocurrió”, dijo Herrera.

Tanya Woods, directora ejecutiva del Westside Justice Center, dijo que aunque el foco de las redadas fueron las comunidades hispanas, el Departamento de Seguridad Interna “condujo su campaña de terror a través de todas las comunidades”, incluyendo una redada por helicóptero en la comunidad afroamericana de South Shore.

“Tenemos que mantenernos de pie y unidos para hacer a esta administración responsable para la seguridad de todos los estadounidenses”, dijo Woods.

La ley de Illinois brinda la oportunidad de crear a un procurador especial en los casos en que la procuradora o procurador del Estado tiene algún conflicto de interés.

La petición de estos grupos alega que al decidir no investigar los supuestos crímenes de la Operación Midway Blitz, la Procuradora del Condado de Cook abdicó su deber de proteger a la gente de su jurisdicción.

“Nosotros creemos que nadie esta por encima de la ley en Illinois”, dijo Daniel Massoglia, director de la Clínica de Derechos Civiles de la organización First Defense Legal Aid.

“Si no tratamos a estas acciones como los crímenes que son, el mensaje a los agentes federales que operan en el Condado Cook será que ellos pueden tirotear a civiles desarmados, asaltar a periodistas y clérigos, brutalizar a manifestantes y mentir bajo juramento con impunidad”, dijo Massoglia. “Ese no es el mensaje que debemos estar enviando en este momento en nuestra historia”.

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