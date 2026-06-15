Revelan nuevos casos de abuso contra mujeres en el sindicato de César Chávez

El diario The New York Times publicó el pasado viernes 12 de junio del 2026 un reporte sobre cerca de una docena de mujeres que, se afirma, fueron víctimas de abuso sexual por diferentes hombres en el sindicato campesino United Farm Workers (UFW), liderado por Cesar Chávez. Esta revelación sigue a una previa, en la que mujeres, incluida Dolores Huerta, histórica líder junto con Chávez del sindicato campesino, señalaron que fueron víctima de abuso sexual por parte de Chávez.

Los casos en el nuevo reporte ocurrieron, dice The New York Times, entre la década de 1970 hasta la de 1990.

El reportaje, firmado por la reportera Sarah Hustes y el reportero Manny Fernández, es titulado en inglés ‘In Cesar Chavez’s Labor Union, Women Often Worked in Fear’.

Y aunque Chávez en ocasiones asignó a varias mujeres a puestos importantes en UFW, señala el reportaje, “en privado las mujeres sufrieron bajo una cultura de misoginia”.

Misoginia se define como “odio, rechazo, aversión o desprecio hacia las mujeres”.

En este reportaje de The New York Times esta el caso de la joven enfermera Caitlin McCarthy, a quien Chávez acusó de ser “una peligrosa operativa y de inventar un reclamo o queja de una violación por Marcos Muñoz”.

Muñoz, quien falleció en Chicago el 15 de mayo de 2021, se mudó a La Villita, en Chicago, después de trabajar por varios años en el sindicato de Cesar Chávez.

En archivos y grabaciones, los reporteros de The New York Times identificaron que Dolores Huerta y otros miembros de UFW tratan de hacer a un lado el reclamo de violación hecho por McCarthy.

“Ella violó a Marcos [Muñoz] es lo que paso”, se cita a un hombre miembro de la mesa directiva expresarse de esta otra manera. “Fue de esta otra manera”, dice el hombre.

Se reporta que en la grabación se escucha una pequeña carcajada de Dolores Huerta, quien luego señala que “McCarthy era una infiltradora”.

McCarthy le dijo a The New York Times que ella nunca presentó un reclamo de violación contra Muñoz, quien era su supervisor, aunque sí dijo que enfrentó trato abusivo y sexista de parte de él.

Muñoz, mexicano de origen, vivió en La Villita después de trabajar varios años para el sindicato UFW. Entre sus logros en La Villita figura el haber organizado varios clubes de cuadra y ayudar a la gente a registrarse para votar.

En La Villita, un comité esta tratando de cambiar el nombre de la Escuela Primaria Joseph E. Gary al de Marcos Muñoz Elementary.

The New York Times relata los casos de otras mujeres que dijeron al diario que sufrieron acoso o abuso sexual por parte de hombres en UFW.

Entre ellas están Anita Romero Torres, Paulina González Brito, Leticia Maravilla, Gloria Perales, Amanda Chávez (ningún parentesco con Cesar Chávez), Liz Sullivan y Clara Solís.

El reportaje de The New York Times sugiere que ni Cesar Chávez ni Dolores Huerta habrían defendido en su momento a las víctimas, como las mencionadas, cuando reportaban a sus superiores los hechos.

Incluso a una de ellas, Clara Solís, la amenazó un superior con matar a sus padres si ella hablaba del intento de violación que sufrió.

El citado periódico señala que no hay evidencia de que Chávez haya “dado luz verde” para que hombres maltrataran a mujeres en su sindicato, pero sí afirma que con frecuencia él desestimó o minimizó acusaciones hechas en UFW por mujeres contra hombres.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.