Somos México busca conectar con migrantes mexicanos tras avalarse su registro como partido en México

Un nuevo partido político que acaba de obtener reconocimiento oficial en México afirma que espera desafiar al partido gobernante del país y fortalecer los vínculos con millones de mexicanos que viven en el extranjero, incluidos aquellos que residen en Chicago.

Somos México, fundado en 2025, surgió a partir de preocupaciones sobre lo que sus dirigentes describen como un retroceso democrático, inseguridad y desinterés político en México. El partido recibió la aprobación final de las autoridades electorales mexicanas el pasado 25 de junio, si bien el Instituto Nacional Electoral indicó que tendrá que cambiar su nombre (para retirar de él la palabra México y las siglas MX), colores y emblema.

“La posibilidad de crear nuevos partidos políticos se abre una vez cada seis años”, dijo Adina Chelminsky, integrante del consejo directivo de Somos México, en entrevista con La Raza. “Viendo el estado de las cosas en México, la pérdida de la democracia, el absoluto desmembramiento del Estado de derecho y la inseguridad en México, un grupo de ciudadanos y políticos decidió que era momento de luchar por un nuevo partido político”.

Chelminsky dijo que su partido surgió como respuesta al descontento que ellos perciben existe tanto hacia el partido gobernante de izquierda, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como hacia la oposición tradicional del país. Agregó que durante la elección presidencial de 2024, que resultó en la victoria de Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y candidata de Morena, el 40% del electorado no acudió a votar. En la elección de 2006, en la que Felipe Calderón, del PAN, llegó a la presidencia, la participación electoral fue incluso más baja, de acuerdo con cifras oficiales.

“La mayoría de la gente está muy desencantada con la política, aunque su vida cotidiana está sufriendo enormemente”, dijo Chelminsky.

Somos México se define como un movimiento enfocado en la democracia, el estado de derecho y la reconstrucción institucional, más que en las divisiones ideológicas tradicionales.

Según Chelminsky, el objetivo inmediato de su partido es atraer a votantes preocupados por temas como la seguridad, la educación, la atención médica y las oportunidades económicas, al tiempo que busca restaurar la confianza en las instituciones democráticas.

Más allá de la política nacional, Somos México también ha colocado el acercamiento a la diáspora mexicana como una parte central de su plataforma. Chelminsky visitó Chicago como parte de esos esfuerzos y dijo a La Raza que la comunidad mexicana de la ciudad es una de las más influyentes de Estados Unidos.

“Es una de las comunidades mexicanas organizadas más antiguas de Estados Unidos”, dijo. “Es una comunidad muy politizada e inteligente. Hay una especie de ambiente de ‘la persona sabia en la sala’ cuando se trata de la comunidad mexicana aquí”.

Añadió que los gobiernos mexicanos históricamente no han logrado involucrar plenamente a los mexicanos que viven en el extranjero, a pesar de su importancia económica y cultural.

“Tenemos una joya de mexicanos viviendo en el extranjero”, dijo Chelminsky. “No ha existido una política concreta, no solo de este gobierno sino también de gobiernos anteriores, que atienda las necesidades de la comunidad mexicana fuera de México”.

Somos México asegura que busca construir lo que Chelminsky describió como una “relación bilateral” entre los mexicanos que viven en México y aquellos que residen en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde viven aproximadamente 11 millones de personas nacidas en México.

Los dirigentes del partido afirman que este esfuerzo incluye escuchar las preocupaciones de inmigrantes mexicanos y méxicoamericanos sobre temas que afectan a ambos lados de la frontera.

“Estamos aquí para escuchar”, dijo Chelminsky. “Estamos aquí para reunirnos con los méxicoamericanos o con los mexicanos que viven en Estados Unidos, en sus propios espacios, con sus propias necesidades, no desde lo que nosotros creemos que es la manera políticamente correcta de abordar un problema, sino desde cómo las personas que viven ese problema necesitan que sea atendido”.

El acercamiento ocurre mientras muchos inmigrantes mexicanos en Estados Unidos enfrentan incertidumbre ante las políticas de control migratorio y deportación. Chelminsky dijo que México debe hacer más para apoyar a las personas que regresan al país, ya sea de manera voluntaria o mediante deportación.

Añadió que muchos retornados enfrentan dificultades para reintegrarse a un país que quizá abandonaron hace años o que apenas conocen.

“Debe existir un esfuerzo concreto”, dijo Chelminsky, “para brindar una base sólida, respuestas sólidas y soluciones sólidas a estos mexicanos que están regresando por cualquier razón”.

De cara al futuro, Somos México planea competir en las elecciones intermedias de 2027, la primera contienda en la que el partido podría participar oficialmente. Según la legislación mexicana, los partidos políticos recién registrados no pueden formar alianzas durante su primera elección. Chelminsky dijo que el objetivo inmediato de la organización es establecer una presencia política y ayudar a reducir la hegemonía legislativa de Morena.

A más largo plazo, el partido espera contribuir a la construcción de una coalición opositora más amplia con miras a la elección presidencial de 2030. Sin embargo, por ahora, dijo Chelminsky, el enfoque principal sigue siendo el acercamiento y el diálogo con los mexicanos.

“Todos los políticos dicen que esta vez será diferente”, afirmó Chelminsky. “Nosotros vamos a empezar escuchando, vamos a empezar preguntando, vamos a empezar creando un diálogo”.

Añadió que los mexicanos que viven fuera del país deben ser vistos como algo más que un bloque electoral o una fuente de remesas.

“Los mexicanos que viven en el extranjero no son simplemente mexicanos viviendo en el extranjero”, dijo Chelminsky. “Son una nación paralela, y necesitamos empezar a relacionarnos con esa nación en esos términos”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.