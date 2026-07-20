Fallece en Pilsen el fotógrafo Peter Rodríguez

La comunidad de Pilsen está de pésame por la muerte de Peter Roger Rodríguez, quien falleció el 6 de julio de 2026 después de una enfermedad.

Rodríguez, de 68 años, era un conocido fotógrafo y un coleccionista de arte.

Sus amigos, como los artistas Salvador Vega y Robert Valadez, dijeron a La Raza que lamentan mucho la partida de este residente de Pilsen.

Para despedirlo, se anunció, una misa en la Iglesia San Pio, en 1919 S. Ashland Avenue, el próximo 29 de julio de 2026 de 11 am a 12 pm.

La misa será una celebración de su vida y el público podrá visitar de 9 am a 11 am antes de la misa.

Rodríguez además era un veterano de las fuerzas armadas de este país. Valadez dijo que Rodríguez sería cremado.

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