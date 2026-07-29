Activistas protestan en Chicago contra la guerra en Irán, el racismo y el militarismo

Activistas contra la guerra en Irán llevaron a cabo una protesta el pasado martes 28 de julio frente a la Torre Trump en el centro de la ciudad de Chicago.

La protesta se dio en el día en que se cumplieron cinco meses del inicio de este conflicto armado.

La protesta tuvo lugar en el 401 N. Wabash Ave, en el centro, justo a un lado del Río Chicago y se inició a las 6 de la tarde.

Activistas dijeron en un informe de prensa que “la mayoría de los analistas independientes están de acuerdo en que EEUU ha fracasado en sus objetivos militares y ha perdido su guerra sobre Irán”.

Las demandas de los manifestantes fueron señaladas como las siguientes: las tropas de EEUU fuera del Medio Oriente, no más armas a Israel y manos fuera del West Bank (la Cisjordania palestina ocupada por Israel).

Los oradores participantes fueron identificados por el Comité de Chicago contra la Guerra y el Racismo como: Marcia Berstein, del Chicago Area Peace Action (CAPA); Amira Dawood, de American Muslims for Palestine; Alex Foss, veterano de la naval y miembro de About Face Veteranos Contra la Guerra; Linda Parvini, de la Comunidad Iraní Americana; Byron Sigcho-López, concejal del Distrito 25 de Chicago; el Dr. Ali Tarokh, de la Comunidad Iraní de Illinois; Andy Thayer, cofundador del Comite de Chicago contra la Guerra y el Racismo y periodista independiente; representantes de Jewish Voice for Peace y de Chicago Coalition for Justice in Palestine.

Varios de estos oradores señalaron que si EEUU siente que “perdió la guerra” esto puede transformarse en “más brutalidad” contra Irán.

Algunos señalaron el ejemplo de Vietnam, una guerra que EEUU estaba perdiendo pero que sin embargo continuo por varios años.

Después que algunos manifestantes se colocaron más cerca de la Torre Trump, la policía arrestó al activista Andy Thayer. La policía pidió a los manifestantes que se fueran del espacio contiguo a la Torre Trump y se movieran al otro lado del Río Chicago. Thayer alegó que era legal manifestarse en el lugar donde estaban pero la policía insistió y arrestó a Thayer. Un video del hecho está disponible en la página de Facebook de Thayer.

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