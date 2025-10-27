Grupo Latinos por Palestina levanta en Pilsen un altar a los caídos en el conflicto entre Hamas e Israel

El Festival Día de los Muertos Xicago 2025 parecía una escena de México el pasado sábado 25 de octubre en Pilsen.

El evento, organizado por el Museo Nacional de Arte Mexicano, tenía altares del Día de los Muertos, cantantes y bailables folclóricos de grupos invitados, venta de artesanías y arte de México y la comida típica mexicana como atole de guayaba, tamales, churros, campechanas y un aire festivo que gracias a Dios en las alturas no fue interrumpido por los agentes de ICE.

El festival, ya una tradición anual, tuvo lugar al exterior del museo, con los altares, puestos de artesanías, cantantes y puestos de comida todo al aire libre.

Ahí, entre los cerca de 30 altares a los seres fallecidos y en transición a la otra vida, miembros de la organización Latinos por Palestina también montaron un altar, el número 12, a los inocentes caídos en la guerra entre Hamas y las fuerzas militares de Israel.

La agencia noticiosa Reuters, citando a autoridades de salud de Palestina, dijo que 67,000 personas han sido victimas de los ataques de Israel.

Es más, indico Reuters, una tercera parte de las víctimas han sido jóvenes de menos de 18 años.

Filiberto Ramírez en el altar a las víctimas de Palestina colocado en Pilsen. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Es por eso que Filiberto Ramírez, de 72 años, dijo que tiene esperanza de que el pacto entre Hamas e Israel se mantenga en pie.

“Tengo esperanza que funcione, la gente Palestina está sufriendo, yo nomás quiero que las muertes, el sufrimiento y la hambruna lleguen a su fin”, dijo Ramírez a La Raza.

Ramírez, Jesús Gómez, María Gamboa y Laura Paz, miembros del grupo llamado Latinos por Palestina, contribuyeron con trabajo y objetos para montar un altar a las víctimas de Palestina.

Ramírez dijo que el conflicto entre Israel y Palestina es por el territorio.

“Es un genocidio”, dijo Ramírez. “Ellos (los gobernantes israelíes) quieren matar y dejar morir de hambre a la mayor cantidad de palestinos posible”.

Jesús Gómez, otro miembro del grupo Latinos por Palestina, dijo que él ha acudido a protestar por un fin a la guerra entre Hamas e Israel casi desde que se inició la guerra el 7 de octubre de 2023.

Jesús Gómez en el altar a las víctimas de Palestina colocado en Pilsen. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Gómez, un nativo de Jalisco, México, dijo que le movió esa crisis por la memoria que el tiene de “la destrucción de la cultura originaria en México” por los españoles iniciada en 1519.

En dicho encuentro, dijo Gómez, pereció gran parte de los nativos originarios de México.

Gómez dijo que teme que a los Palestinos en el Medio Oriente les quiten su territorio.

Agregó que si Estados Unidos le presta ayuda económica y armamentista a Israel, cuando menos este país debería exigir que no se ataque a la población civil.

Laura Paz, nacida en Chicago de padre mexicano y madre palestina, dijo que el conflicto entre Israel y Palestina no es ni siquiera una guerra, ya que Palestina no tiene un ejército, ni una fuerza aérea ni tampoco infantes de marina.

Dijo ella que es ilegal e inmoral atacar a la población civil al pretender atacar a los miembros de Hamas.

“Este altar lo hicimos para informar a la comunidad en este festival del Día de los Muertos en Pilsen”, dijo Paz.

Esta activista invitaba a los asistentes a pasar a ver el altar dedicado a las 67,000 vidas caídas en este conflicto, el cual ya tiene un cese al fuego.

María Gamboa, parte de este mismo grupo de pacifistas en apoyo a Palestina, es parte también del grupo El Pueblo Manda.

Al lado del altar levantado a la memoria de los sucesos en Gaza, Gamboa y miembros de su grupo también levantaron un altar a la crisis del desplazamiento en Pilsen.

Altar a Pilsen y contra el desplazamiento de su población el Festival Día de los Muertos Xicago 2025. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Gamboa dijo que la gentrificación en Pilsen esta desplazando a residentes mexicanos que, cuando los valores a la propiedad cambian, ya no pueden sostener su estilo de vida.

Gente mexicana y sus negocios por igual se cambian de Pilsen por el alto costo de la vida y los altos impuestos a la propiedad.

“Los impuestos siguen subiendo y los residentes mexicanos no tienen los recursos para pagar impuestos tan altos”, dijo Gamboa. Aunque en esto la ciudad no ha podido aún ayudar a los residentes de Pilsen, Gamboa dijo que aún tienen el oído del alcalde Brandon Johnson y van a ver qué se puede hacer.

Dos miembros del grupo El Pueblo Manda ya tuvieron que mudarse de Pilsen, dijo ella.

Este altar a Pilsen, aparte de varios objetos y volantes informativos, tenía en letras negras grandes la súplica de “El barrio de la 18 o Pilsen no debe morir, alto a la gentrificación y desplazamiento”.

Gamboa es además una defensora de los palestinos y agregó que ella no tiene fe que el acuerdo del cese al fuego funcione.

Sobre Estados Unidos y su ayuda a Israel, ella opina que la actual administración es demasiado débil ante Israel. “Israel está en control”, dijo Gamboa.

Durante este festival muchas otras familias levantaron más de 30 altares a sus seres queridos ya fallecidos.

Por ejemplo, la maestra Patricia Herrera -con sus dos hijos y su hija- levantó un altar a su marido Roberto Herrera, un bombero de Chicago por los últimos 30 años, quien falleció hace cuatro años.

Roberto y Fabián Herrera en el altar en memoria de su padre, el bombero de Chicago Roberto Herrera. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Herrera dijo a La Raza que su esposo Roberto precisamente estuvo por mucho tiempo asignado a la estación de bomberos en la Calle 24 en La Villita, la cual ya cerró y fue convertida en el centro de arte Yollocalli para enseñar pintura y muralismo a los jóvenes.

Originalmente de Pilsen, pero ya de la comunidad Brighton Park, Patricia dijo que ya tienen cuatro años viniendo a Pilsen a participar en esta tradición.

Este festival, que fue de 3 pm hasta las 8 pm del pasado sábado 25 de octubre, además incluyo música y bailables de diferentes grupos o individuos. En orden de su presentación fueron CASA Lincoln Folkloric Group; CASA Drexel Folkloric Group; A Flor de Piel; Trío Los Primos de México; Laura Itandehui y el Ballet Folklórico Back of Yards.

—

