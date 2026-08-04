Comunidad hispana de Waukegan exige justicia para joven lesionado en accidente de tráfico

Una familia de Waukegan está exigiendo responsabilidad al Departamento de Policía de Waukegan en el caso de José Nieves, un joven de 22 años que fue atropellado el pasado 10 de julio quedando con heridas graves.

Al mismo tiempo la familia de Nieves, quien trabajaba como repartidor de Uber Eats cuando fue atropellado el pasado 10 de julio de este 2026 alega que ellos creen que la policía de ese poblado “altero” o cambio el reporte oficial para revertir la culpa a la víctima.

En dicha fecha Nieves, quien padece de parálisis cerebral, estaba haciendo entregas de Uber Eats cuando fue impactado por un vehículo que familiares del joven alegan iba a fuerte velocidad.

El auto escapó de la escena del accidente dejando a Nieves “sangrando” y con heridas que puedan cambiar su vida, de acuerdo con sus familiares.

Testigos habrían dicho a los familiares de Nieves que el vehículo, color plata, abandonó la escena viajando a unas 50 millas por hora.

Los testigos dijeron a la familia de la víctima que el vehículo escapó con rumbo sur por la Calle Martin en Waukegan sin detenerse después de impactar a Nieves.

Once días después, gracias a la insistencia de la comunidad, la policía de Waukegan arrestó al supuesto responsable, de nombre Juan Nava Fonseca, residente de Waukegan.

Vecinos de esta localidad señalan que el presunto responsable del accidente fue dejado en libertad poco después. Su próxima audiencia en corte estaría prevista para el 27 de agosto, según Telemundo.

Y vecinos alegan que el reporte policiaco del incidente fue “alterado” y consideran que la nueva versión parecería estar enfocando la culpa a Nieves y no al conductor que atropelló a la víctima y huyó del lugar.

La nueva versión del reporte, dijeron líderes como Julie Contreras, de la Iglesia Unidos Dando Esperanza, implicaría considerar a Nieves “como un peatón con una visibilidad y que él era el responsable por el accidente porque él se detuvo a mirar para ambos lados antes de cruzar” la calle.

La pastora Contreras, cuya Iglesia está en Waukegan, dijo a los medios que el presunto chofer falló en “permitir el paso a un peatón.”

“Este es un enorme acto”, dijo Contreras. “El individuo que dejo a José [Nieves] sangrando en el piso debe ser responsable al máximo alcance de la ley”.

Antonia Nieves, madre del joven José Nieves, dijo que su hijo es muy trabajador y pide justicia. Dijo que su hijo obedece la ley y, a pesar de sus discapacidades (padece parálisis cerebral), toma las precauciones necesarias en sus actividades.

La señora Nieves dijo que su familia teme por su seguridad ahora que el presunto responsable está de nuevo en libertad.

Tanto la pastora Contreras como la familia de Nieves y otros residentes del poblado de Waukegan exigen justicia en este caso que ha dejado asombrados a muchos.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.