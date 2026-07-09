ICE deporta a activista mexicana de Blue Island (IL) que alertaba sobre redadas a su comunidad

Una activista del suburbio de Blue Island, Illinois, fue deportada el sábado 4 de julio y vecinos de ahí dijeron a un canal de televisión que ella siempre ha defendido a la comunidad de las acciones de los agentes de inmigración.

Karina Bucio fue detenida unos días antes de su deportación mientras iba en un automóvil con sus hijos.

En un video se muestra a Bucio diciéndole a su pequeña hija que no se asuste mientras se nota que uno o quizás más agentes de la Oficina de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE) esperan para arrestarla.

ICE detain single mother during traffic stop—separate her from 2 year old daughter left behind in back seat.



Last words to daughter:

"OK, baby, my love, don’t be scared."



"Sit down my love, mommy is going to go with them."



She is well known community volunteer—targeted by ICE… pic.twitter.com/LDFReaHEkG — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) July 4, 2026

Vecinos entrevistados por Univisión dijeron que los menores no tienen culpa pero son separados de su familia mientras otro vecino, un joven, señaló que Bucio siempre ha defendido a su comunidad en Blue Island de las incursiones de los agentes de ICE.

Finalmente, Bucio fue deportada a la Ciudad de Mexico el sábado 4 de julio, mientras Estados Unidos celebraba sus 250 años de existencia.

Bucio dijo a los medios que en el vuelo a la Ciudad de Mexico viajaban más personas deportadas, aparentemente todas de origen mexicano.

Un medio, La Nación, dijo en una nota del 7 de julio que Bucio creó un sistema para avisar a su comunidad cuándo agentes de ICE están en la proximidad de un barrio.

La Nación también reportó que personas que conocen a Bucio y su compromiso como activista en defensa de su comunidad han organizado una recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a la activista mexicana y su familia. Al momento de la redacción de esta nota se han recaudado $2,800.

Algunas personas en ambos lados de la frontera, en Blue Island y en la Ciudad de México, están buscando la manera de que Bucio con la ayuda de abogados pueda regresar legalmente a Estados Unidos para reunirse con su hija, que es menor de edad, y el resto de su familia.

Leonardo Ramírez, quien nació en Blue Island, Illinois, le dijo a La Raza que él quiere hacer una contribución a la cuenta de GoFundMe en apoyo de Bucio.

Ramírez es el editor del libro ‘Chicanas of 18th Street’, publicado por University of Illinois Press en 2011.

“ICE hace blanco en personas que están haciendo cosas buenas para su comunidad”, dijo Ramírez. “ICE debe ser abolido”, concluyó Ramírez.

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