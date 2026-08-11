De la inacción al emprendimiento: decisiones que cambian el futuro juvenil

Una líder texana con trayectoria en cámaras de comercio, desarrollo de fuerza laboral y programas juveniles llamó a ampliar la mentoría, la colaboración entre escuelas y empresas, y el acompañamiento temprano para jóvenes latinos que enfrentan barreras educativas, laborales y cívicas.

Hope Frances Rangel planteó en el programa Es Martes de Decisiones, que los jóvenes no solo necesitan información sobre oportunidades sino también rutas claras, apoyo cercano y personas que los ayuden a avanzar.

“Siempre será más efectivo prevenir la desconexión antes que intentar repararla después, porque es mucho más difícil”, comentó Rangel, quien actualmente forma parte de la United Corpus Christi Chamber of Commerce, donde se desempeña como vicepresidenta de Empoderamiento Económico.

Para ella, el trabajo debe comenzar antes de que un joven abandone la escuela. Eso implica identificar señales de riesgo, fortalecer servicios integrales y facilitar la transición entre la educación y el empleo.

Explicó que muchos jóvenes no se desconectan porque no quieran salir adelante, sino porque no saben cómo hacerlo, no conocen los recursos disponibles o no sienten que tengan una voz propia.

MENTORÍA PARA ABRIR CAMINO

La mentoría fue uno de los temas centrales de la conversación. Rangel dijo que los profesionales latinos pueden ayudar a las nuevas generaciones al compartir sus trayectorias, explicar los obstáculos que enfrentaron y abrir espacios para quienes vienen detrás.

Recordó una enseñanza que ha marcado su forma de trabajar: “Cuando camines tú en otro nivel, te traes a alguien más”.

Para Rangel, un mentor no solo da consejos. Además, ayuda a convertir una oportunidad en pasos concretos: volver a la escuela, terminar estudios, entrar a un programa de capacitación, buscar un empleo que valga la pena o aprender de un oficio, aseveró la también directora de Lemonade Day Coastal Bend, un programa de emprendimiento juvenil.

ESCUELAS Y EMPRESAS EN LA MISMA RUTA

Rangel sostuvo durante su intervención en Es Martes de Decisiones que el desarrollo económico ya no debe verse solo como la llegada de nuevas empresas. También debe incluir la preparación de la comunidad para aprovechar las oportunidades que ya existen.

En ese sentido, destacó la colaboración entre escuelas y empresas. Dijo que algunos centros educativos ofrecen clases y programas vinculados a oficios, robótica, desarrollo de negocios y trabajos manuales, pero el reto es llevar esa información también a jóvenes que ya no están en la escuela.

Según la especialista, la educación y el empleo deben caminar juntos.

“Esa conexión puede ayudar a que los jóvenes vean una ruta real para construir un proyecto de vida, en lugar de recibir solo mensajes generales sobre superación”, dijo.

MIEDO, IDENTIDAD Y FALTA DE VOZ

La conversación también abordó barreras que van más allá del empleo. Rangel dijo que muchas familias migrantes viven con miedo por acciones gubernamentales, lo que puede llevarlas a evitar espacios públicos, no pedir ayuda o perder oportunidades.

“Se les cierran las puertas y se cierran las oportunidades porque no quieren enfrentar un gobierno y que se pongan en peligro ellos”, advirtió.

Rangel también habló de la sensación de no pertenecer que afecta a parte de la comunidad latina. “No somos de aquí, no somos de allá”, expresó al referirse a las dificultades para ocupar espacios de decisión y sentirse con derecho a participar.

UNA VOCACIÓN MARCADA POR SU FAMILIA

Rangel vinculó su trabajo actual con su historia familiar. Contó que su padre fue parte del activismo chicano en el condado de Nueces y en Robstown, Texas, y que ayudó a organizar una protesta estudiantil en 1972.

También recordó una frase de su padre que marcó su visión del trabajo y del servicio: “Yo trabajo en lo sucio para que tú no lo hagas”.

Esa memoria, dijo, la sostiene cuando enfrenta cansancio o frustración en el trabajo comunitario. Para Rangel, apoyar a jóvenes no es solo una tarea profesional, sino una forma de continuar el esfuerzo de generaciones anteriores que abrieron camino con menos recursos y menos espacios de decisión.

Rangel dijo que tuvo oportunidades desde joven y que llegó a ser vicepresidenta de una de las cámaras hispanas más grandes en San Antonio a los 25 años. Esa experiencia, explicó, le permite hablar con jóvenes sobre liderazgo, barreras y posibilidades desde una vivencia propia.

EL VOTO COMO PARTE DE LA VOZ JUVENIL

La conversación cerró con una reflexión sobre participación cívica de cara a las elecciones de noviembre. Rangel aclaró que su mensaje no responde a un partido político, sino al valor de participar.

“Su voto es su voz y cuando no votan, entonces, ¿cómo quieren que cambien las cosas?”, cuestionó.

—

Este artículo fue elaborado en el marco del Latino Local News Collaborative, un proyecto colaborativo de medios latinos hiperlocales que incluye desde Houston (TX) a La Esquina TX, desde Chicago (IL) a La Raza y desde Filadelfia (PA) a Philatinos Media y 2PuntosPlatform. El LLNC se propone ampliar la colaboración y las capacidades de los medios latinos en español y promover la difusión de contenidos para servir a las comunidades latinas de Estados Unidos.