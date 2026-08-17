Miles de estudiantes indocumentados en Illinois podrían perder acceso a matrícula universitaria de residente

Hasta 10,000 estudiantes indocumentados están en riesgo en Illinois de perder su ayuda financiera para pagar matrículas universitarias como residentes del estado.

Verónica Castro, subdirectora de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), calcula que entre 9,000 y 10,000 estudiantes indocumentados en Illinois estarán “en riesgo de perder vital apoyo educacional” luego de que el juez federal David Dugan, del Distrito Sur de Illinois, bloqueó el pasado 24 de julio 2026 parte de tres leyes de Illinois que permitían a estudiantes indocumentados elegibles poder pagar matrículas universitarias como residentes de Illinois, que son más bajas que las de personas provenientes de otros estados.

Esto fallo es una victoria para el Departamento de Justicia, que ha demandado a estados que conceden ese beneficio a estudiantes indocumentados.

Tan solo el pasado 10 de agosto, el gobierno del presidente Donald Trump demandó a otros tres estados que permiten a estudiantes indocumentados que califican poder pagar matrículas como residentes: Nueva York, Connecticut y Vermont.

Se calcula, por ejemplo, que en Illinois cerca de 25,000 estudiantes que asisten a colegios y universidades en el estado son estudiantes indocumentados, segun el sitio Higher Education Immigration Portal.

La Dra. Jennifer Juarez, directora sobre política educativa del Latino Policy Forum, se pronunció en defensa de los indocumentados que buscan una educación universitaria en Illinois.

“Cada estudiante, aparte de su estatus migratorio, merece una oportunidad de perseguir una educación superior”, dijo Juárez en un comunicado el pasado 24 de julio 2026.

“Al restringir el acceso a la matrícula del estado y oportunidades de la ayuda financiera a los estudiantes indocumentados que nacieron en Illinois, son graduados de nuestras escuelas y consideran a este estado como su hogar, esta decisión crea nuevos obstáculos para la gente joven en obtener su sueño de una educación superior”, precisó Juárez.

Sus comentarios fueron hechos al darse a conocer la decisión del juez federal Dugan el pasado mes de julio de este año.

“Los estudiantes indocumentados que han nacido en Illinois tienen hondas raíces en nuestro estado y ellos ya contribuyen a nuestra economía”, destacó Juárez. “Ellos llenan espacios esenciales en ciertas industrias claves, contribuyen con impuestos locales y al estado y ayudan a suplir las necesidades de una fuerza de trabajo a las varias comunidades a lo largo del estado”.

Juárez detalló que las oportunidades educativas a largo plazo traen muchos beneficios a las economías locales y estatales, y en este caso a Illinois.

“Expandir el acceso a una educación superior asequible es una inversión práctica que desarrolla una fuerza de trabajo más hábil, refuerza la competividad económica y ayuda a las compañías a llenar puestos claves. Permitir a estudiantes con talento recibir un título universitario le permite al estado de Illinois maximizar el potencial de su gente”, finalizó la Dra. Juarez, del Latino Policy Forum.

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