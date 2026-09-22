Restaurantes y herencia cultural latina, el buen béisbol de Chicago y el valor del nuevo iPhone Dúo

Durante este Mes de la Herencia Hispana, algunos propietarios de restaurantes latinos utilizan sus menús para preservar recetas familiares, transmitir tradiciones culturales y compartir la herencia latina con clientes de distintos puntos de Chicago.

Pero los restaurantes también enfrentan los efectos del aumento de los operativos de control migratorio y la incertidumbre entre trabajadores y clientes inmigrantes.

Estos temas fueron abordados en el episodio más reciente (015) de Voces Abiertas, el videopodcast de La Raza conducido por Jesús Del Toro. El episodio también trató sobre el camino de los Chicago Cubs hacia la postemporada y el nuevo iPhone plegable de Apple.

La comida como conexión con la familia y la cultura

Para un reportaje reciente de La Raza, la reportera Ashley Quincin habló con Miguel Tenesaca, propietario de Del Rooster, en West Town, e Israel Sánchez, de Cesar’s Killer Margaritas, en Lakeview, sobre cómo sus restaurantes preservan la cultura latina a través de la comida.

Tenesaca emigró de Ecuador y pasó alrededor de 21 años trabajando en cocinas de restaurantes en Chicago. Comenzó como lavaplatos y con el tiempo se convirtió en ayudante de cocina, cocinero de línea y chef.

Su experiencia trabajando con chefs de distintos países de América Latina influyó en el menú de Del Rooster. Algunos platillos también están directamente vinculados con su familia.

Por ejemplo, la receta de las costillas de res a la parrilla del restaurante proviene de una receta familiar que pasó de la abuela de Tenesaca a su madre y, finalmente, a su esposa. Otros platillos, como el ceviche y la milanesa caballo, reflejan lo que aprendió de chefs peruanos y argentinos.

“Cocinar no es solamente preparar la comida, sino aprender a crear sabores”, dijo Tenesaca.

También describió la comida como una forma de comunicar la identidad.

En Cesar’s, Sánchez dijo que muchos de los platillos del restaurante provienen de recetas transmitidas de generación en generación en su familia, cuyas raíces están en Ciudad de México.

Su hermana, la chef Lulu, continúa esas tradiciones mientras incorpora nuevos platillos y toques modernos.

Sánchez dijo que los restaurantes también pueden acercar la cultura latina a clientes que no crecieron con esas tradiciones. Para los clientes latinos, los platillos conocidos pueden evocar recuerdos de la infancia y de las comidas compartidas con padres y abuelos.

Los propietarios de los restaurantes también describieron el impacto de los operativos de control migratorio en sus negocios.

Tenesaca dijo que perdió a uno de sus principales cocineros de línea después de que el empleado acudiera a una cita de inmigración y no regresara. Tenesaca tuvo que trabajar él mismo en la cocina para ayudar a mantener el restaurante en funcionamiento.

Sánchez dijo que los operativos de control migratorio han generado incertidumbre entre empleados, familias y clientes.

Esa incertidumbre contribuyó a una disminución en el negocio, particularmente entre los clientes latinos, dijo. Desde entonces, el restaurante ha comenzado a recuperarse mientras los clientes se adaptan a las circunstancias.

A pesar de los desafíos, los propietarios dijeron que tienen la intención de mantener abiertos sus negocios.

“Estos restaurantes siguen siendo lugares donde se celebra y se transmite la cultura latina a través de la comida, pero como hablamos también son negocios que están sintiendo el impacto de las realidades que enfrentan las comunidades latinas y migrantes aquí en Chicago”, dijo Quincin durante el podcast.

Los Cubs rumbo a la postemporada

El episodio también analizó la situación de los Chicago Cubs mientras la temporada regular entra en su recta final.

El periodista deportivo Ricardo López Juárez dijo que los Cubs estaban en posición de llegar a la postemporada mediante un puesto de comodín de la Liga Nacional, mientras que los Milwaukee Brewers ya habían asegurado el título de la División Central de la Liga Nacional.

López Juárez destacó al jardinero central de 24 años Pete Crow-Armstrong, quien se había convertido en uno de los principales jugadores ofensivos y defensivos de Chicago.

Durante la conversación, Crow-Armstrong se acercaba a los 44 jonrones y también contribuía con su velocidad y defensa.

“Este es el líder del equipo, el hombre que apenas a sus 24 años ya está cargando con la franquicia”, dijo López Juárez.

La ofensiva de los Cubs ha producido varios partidos de muchas carreras, pero López Juárez dijo que el pitcheo seguirá siendo un factor importante si el equipo llega a la postemporada.

Se esperaba que los Cubs entraran a la ronda de comodines, una serie al mejor de tres partidos en la que un equipo puede quedar eliminado después de tres juegos.

Los White Sox siguen en la pelea

Los Chicago White Sox también luchaban por un puesto en la postemporada mientras la temporada regular se acercaba a su fin.

Los White Sox competían con los Cleveland Guardians por el título de la División Central de la Liga Americana, mientras que los Detroit Tigers también permanecían en la pelea.

López Juárez dijo que la posición de los White Sox era notable debido a las dificultades recientes del equipo y a la juventud de su plantel.

Los partidos restantes definirían si Chicago logrará avanzar a la postemporada.

El iPhone plegable de Apple cuesta $2,000

El segmento final del episodio se centró en el nuevo iPhone plegable de Apple y en si el dispositivo ofrece suficientes novedades para justificar su precio inicial de $2,000.

El periodista de tecnología Gabriel Sama, exeditor de CNET en Español, dijo que la entrada de Apple al mercado de los teléfonos plegables es significativa, pero cuestionó si el dispositivo crea una categoría de producto completamente nueva.

El teléfono cuenta con una pantalla externa y una pantalla interna más grande que se despliega. Su precio es considerablemente más alto que el de los iPhone tradicionales de gama alta de Apple.

Sama dijo que la pantalla más grande podría atraer a consumidores que ven videos o buscan una pantalla más amplia que la de un teléfono inteligente tradicional, pero cuestionó si eso sería suficiente para convencer a los consumidores de pagar el precio adicional.

“Yo no veo más allá de este gesto de que se expande y puedes tener acceso a una pantalla más grande para hacer cosas como ver videos, yo no veo mucho más innovación ahí”, dijo Sama.

Comparó el dispositivo con productos anteriores de Apple, incluido el iPhone original, que ayudó a popularizar el acceso a internet móvil y las aplicaciones.

En el caso del teléfono plegable, Sama dijo que los desarrolladores podrían determinar eventualmente si el dispositivo se vuelve más útil mediante la creación de aplicaciones que aprovechen su pantalla flexible.

“Yo insisto, creo que este producto no es lo suficientemente diferente como para ofrecer una experiencia de usuario que lleve a la gente a sentir que no le queda de otra más que adquirirlo porque quiere vivir esa experiencia”, dijo.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.