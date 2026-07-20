Sindicato de Maestros protesta contra despidos y falta de presupuesto en las Escuelas Públicas de Chicago

El Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) está exigiendo que la Legislatura estatal de Illinois lleve a cabo una sesión especial para resolver la falta de fondos en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

Líderes sindicales del magisterio protestaron este lunes 20 de julio frente a las oficinas de la Junta de Educación de Chicago, en 42 West Madison,

Ahí, en ese momento, se estaba llevando a cabo una audiencia sobre el presupuesto para el año escolar 2026-2027.

Miembros de CTU también criticaron los cerca de 1,000 despidos y recortes a las Escuelas Públicas de Chicago que se han previsto para encarar la falta de fondos en CPS, indicando que los estudiantes son los “que serán dañados” por los despidos y la decisión de exigir a todo el personal trabajar el próximo año escolar “cinco días sin sueldo”.

CTU criticó las decisiones que ha tomado la Junta de Educación y que, de acuerdo a ese sindicato, han llevado a las escuelas y maestros al presente estado de la falta de presupuesto.

En torno a la sesión especial legislativa que demanda CTU en Springfield, los miembros de este sindicato reclaman que las decisiones sobre el presupuesto de las Escuelas Públicas de Chicago deben basarse en la evidencia de los logros y necesidades de las 630 escuelas públicas y no en otras consideraciones.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.