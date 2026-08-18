Pacifista Andy Thayer comparece ante corte tras ser arrestado frente a la Torre Trump de Chicago

El pacifista Andy Thayer compareció este martes 8 de agosto ante una corte del Condado de Cook, distrito #29-2, después de haber sido arrestado el pasado 28 de julio durante una protesta antiguerra para marcar los cinco meses desde el inicio de la guerra contra Irán.

La protesta se realizó en la calle frente al Hotel y Torre Trump en Chicago.

La cita de Thayer ante dicho tribunal fue para acusarlo formalmente de dos cargos categoría C de menor cuantía que son “protestar en una zona residencial “y “traspaso criminal a terreno”.

De ser hallado culpable Thayer, un reconocido pacifista y activista por los derechos humanos y contra el racismo y la guerra, podría enfrentar 30 días de cárcel por cada cargo y una multa de $1,500 dólares.

El arresto de Thayer, el único por la Policía de Chicago durante la protesta del 28 de julio, resultó después de que la protesta antiguerra se aproximó al Hotel y Torre Trump.

Thayer argumentó que el lugar en donde se encontraban los manifestantes era un espacio público y por ello podían ejercer sus derechos bajo la Primera Enmienda, pero la Policía de Chicago replegó a los varios manifestantes al lado sur del Río Chicago y más lejos de la Torre Trump.

El activista Thayer se defendió ante el comandante Christopher Bielteldt, de la estación policiaca del Distrito 18, alegando que la interpretación de los dos cargos “es una descarada interpretación de los cargos”.

El grupo principal que auspició la protesta fue el Comité de Chicago contra la Guerra y el Racismo, pero un número significativo de otras organizaciones coauspiciaron dicha protesta.

Antes de comparecer ante el tribunal este martes, Thayer envío un mensaje a los medios de comunicación.

“Mientras el castigo que potencialmente enfrentó claramente palidece en comparación con la represión que enfrentan muchos a lo largo del país —inmigrantes en custodia de ICE, activistas enfrentando serios cargos en Minnesota, Michigan, Texas y en el estado de Washington– el principio de ampararnos bajo la Primera Enmienda es de importancia por derecho propio”, dijo Thayer.

“Es una vergüenza que la Policía de Chicago y nuestro propio alcalde violen el derecho de asamblea y libertad de expresión bajo la Primera Enmienda para proteger de las protestas el negocio del hotel del presidente, quien ha tenido un papel directo en la muerte de miles en Irán, en Gaza y Cisjordania. la Primera Enmienda es nuestra principal herramienta legal para detener estas atrocidades”, finalizó Thayer.

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