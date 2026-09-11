Estados Unidos conmemora 25 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre

Los estadounidenses conmemoraron el viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, recordando la conmoción, a los fallecidos y las enormes consecuencias de los ataques de Al Qaeda contra símbolos del poder y la prosperidad de Estados Unidos.

El significativo aniversario incluyó rituales conmemorativos —ofrendas florales, izamiento de banderas, minutos de silencio, vigilias y lecturas de los nombres de las víctimas— y proyectos de voluntariado para conmemorar un día que, según una nueva encuesta, cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos recuerdan como el acontecimiento más histórico de sus vidas. El 11 de septiembre de 2001, extremistas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, provocando la muerte de casi 3.000 personas.

Elsie Caldwell llevó una fotografía de su hijo Kenny Caldwell al centro de comercio para escuchar su nombre y todos los demás que se leyeron en voz alta el viernes por la mañana. La última vez que habló con él fue aquella mañana, hace un cuarto de siglo.

“Mamá, solo quiero que sepas que te quiero”, le dijo en una última llamada telefónica, afirmó. Sus restos, como los de muchas otras víctimas, no han sido recuperados.

Trump asiste al acto en el Pentágono

Los impactos derribaron las torres gemelas del World Trade Center —iconos del poder económico de Estados Unidos y dos de los edificios más altos del mundo— y abrieron un boquete en el Pentágono, la sede con aspecto de fortaleza del ejército de Estados Unidos cerca de Washington. Las autoridades concluyeron que el cuarto avión también se dirigía a la capital del país, pero cayó en Pensilvania después de que pasajeros y miembros de la tripulación irrumpieran en la cabina y se enfrentaran a los secuestradores.

“El 11 de septiembre nos recordó el terrible poder del odio”, dijo el presidente, Donald Trump, el viernes en la ceremonia de aniversario en el Pentágono.

“Los 25 años transcurridos desde entonces nos han mostrado el poder aún mayor del espíritu estadounidense para resistir y prevalecer, y para ganar”, añadió el republicano, que estaba en su Nueva York natal el 11-S.

El expresidente George W. Bush, que ocupaba el cargo el 11-S, y los expresidentes Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden y el actual vicepresidente, JD Vance, se reunieron para el acto en el National Sept. 11 Memorial de Nueva York. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, se secó una lágrima al volver al lugar donde los ataques le quitaron la vida a 658 de sus entonces colegas, entre ellos, su hermano, Gary Lutnick, en la firma de inversión Cantor Fitzgerald.

Otros funcionarios del gobierno acudieron al Flight 93 National Memorial en Pensilvania.

En la zona cero, nuevo homenaje a quienes enfermaron

Para Angilic Casalduc, asistir a la conmemoración de Nueva York “ayuda a mostrar que no estás solo”. Ella perdió a su madre, Vivian Casalduc.

“No hay un calendario para el duelo y, por desgracia, nadie puede decir cómo puedes llorar, pero venir aquí una vez al año hace que me sienta solo un poquito mejor”, dijo.

Tradicionalmente, no hay discursos políticos en el acto de Nueva York, donde familiares leyeron todos los nombres de las víctimas y añadieron mensajes personales. Agradecieron a los socorristas y a los militares, invocaron la fe religiosa, apelaron a la unidad nacional y hablaron de la relación de Estados Unidos con Arabia Saudí. El reino fue la patria de la mayoría de los secuestradores, pero negó cualquier implicación en los ataques.

En su mayoría, los familiares hablaron de y con sus seres queridos, algunos de los cuales eran demasiado jóvenes para recordar.

“Tú soñaste toda mi vida por mí, y solo tuviste ocho meses de ella”, dijo Trisha Pakka, que perdió a su madre, Deepa Pakkala.

Kiersten Haub, que tenía 16 meses cuando los ataques le quitaron la vida a su padre, el bombero Michael Helmut Haub, dijo: “Te llevo conmigo en cada momento importante”.

Además de los momentos de silencio en los momentos clave de la cronología de los ataques, se agregó por primera vez, en la ceremonia de este año, un momento de silencio para honrar a quienes estuvieron expuestos a las nubes de polvo tóxico liberadas por el derrumbe de las torres gemelas en llamas y que, desde entonces, han muerto de cáncer y de otras enfermedades. Aún hay preguntas sobre cuántas personas desarrollaron problemas de salud vinculados a ese polvo.

El impacto del 11-S perdura

El acto es un recordatorio de cómo la larga sombra de los ataques ha alcanzado muchos rincones de la vida en Estados Unidos y más allá.

La guerra global contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos incluyó las invasiones de Irak y Afganistán —esta última, la guerra más larga librada por Washington— y detenciones e interrogatorios severos a sospechosos de terrorismo en una red internacional de prisiones secretas de la CIA. El ejército estadounidense localizó y mató al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en Pakistán en 2011, pero el presunto autor intelectual del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, aún está a la espera juicio 23 años después de su captura.

Los ataques transformaron el transporte aéreo en Estados Unidos, llevaron a la creación del Departamento de Seguridad Nacional, impulsaron nuevas facultades federales de vigilancia y recopilación de inteligencia y regulaciones bancarias, y generaron un debate permanente sobre el equilibrio entre seguridad y libertad.

El 11 de septiembre engendró una cultura de vigilancia individual resumida en la frase “si ves algo, di algo”, mientras que una oleada de patriotismo llevó a algunos estadounidenses a alistarse en el ejército, en los bomberos y en la policía.

Casey Kloepfer tenía apenas 4 años cuando su padre, el agente de policía Ronald Kloepfer, murió en el centro de comercio. El hijo se convirtió en agente en junio, llevando el número de placa de su padre.

“Son unos zapatos muy grandes que llenar, pero sin duda es algo que me tomo muy en serio y quiero seguir honrándolo y ser el mejor policía que pueda”, dijo por teléfono esta semana.

El alcalde de Nueva York bajo escrutinio

En medio de los llamados al servicio y los llamamientos a la unidad nacional tras el 11-S, los ataques también avivaron la desconfianza, los prejuicios y los delitos de odio contra los musulmanes.

En este cuarto de siglo, los musulmanes estadounidenses han desempeñado un papel cada vez mayor en la vida pública, desde las legislaturas estatales hasta el Congreso y el ayuntamiento de Nueva York, donde Zohran Mamdani es el primer alcalde musulmán de la ciudad. Sin embargo, enfrentó algunas críticas por asistir a la ceremonia de aniversario en la zona cero.

El exgobernador republicano George Pataki y familiares de víctimas del 11-S citaron, entre otras cosas, comentarios que algunos de los aliados políticos de Mamdani han hecho sobre los ataques. El exalcalde republicano Rudy Giuliani también arremetió contra la asistencia de Mamdani al acto de remembranza, aunque ambos se dieron la mano allí el viernes.

Mamdani, de tendencia demócrata, dijo esta semana que ama la ciudad y al país y que quería que el aniversario se centre en las familias de las víctimas, los rescatistas y los neoyorquinos que se ayudaron mutuamente después de los ataques, que calificó como un “horrible acto de terrorismo”. El alcalde, de 34 años, era alumno de primaria en Nueva York el 11 de septiembre.

El hijo y homónimo de una víctima, Michael Massaroli, aprovechó su tiempo en el podio el viernes para reprobar a las personas que “usan esta tragedia para difundir odio” contra los musulmanes y otros.

“Eso está mal, y no honra a las víctimas aquí”, dijo.

Las vallas publicitarias de Times Square pausan anuncios

Las conmemoraciones van mucho más allá de los lugares de los ataques, desde haces de luz proyectados desde el monte Washington, en Nueva Hampshire, hasta una subida de escaleras en el estadio de fútbol americano de la Universidad Estatal de Mississippi, pasando por una ceremonia en el memorial del 11 de septiembre de Honolulu.

El 11-S no es un feriado federal, pero el Congreso lo ha designado como Día del Patriotismo y como Día Nacional de Servicio y Recuerdo.

“Una forma apropiada de recordar es ayudando”, sostiene Jay Winuk, quien perdió a su hermano Glenn Winuk y luego cofundó la organización de voluntariado 9/11 Day con su amigo David Paine. El grupo coordina oportunidades de voluntariado y este año consiguió que decenas de las icónicas vallas publicitarias de Times Square pausen su publicidad el viernes a las 9:11 de la mañana.

En su lugar, simplemente mostrarán la hora.