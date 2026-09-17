Cafés cubanos en Chicago: una oferta gastronómica para variar un poco

Hay cerca de 10,000 residentes de extracción cubana en la ciudad de Chicago con otros 25,522 dispersos entre los varios suburbios del área metropolitana.

Cuba es una isla y país que siempre nos ha brindado alegría en la música, el baile (como el mambo, por ejemplo) y en la poesía con los versos de José Martí y Nicolás Guillen.

Pero Cuba también tiene gastronomía y una tradición de crear excelentes cafés que nos llenan de bienestar y nos despiertan para comenzar nuestro dia.

He aquí una lista de cuatro cafés cubanos que invitamos a los lectores de La Raza a conocer y visitar para que tengan una nueva y amable experiencia gastronómica durante este verano.

CAFETERÍA YESENIA

Este café en el Barrio de las Empacadoras fue renovado hace tres años y tan solo con estar ahí usted empieza a disfrutar de su ambiente. Tiene una extensa lista de platillos y sándwiches como tortas cubanas por $8.99 y también un sándwich llamado medianoche por $8.99.

Para acompañar su café, aquí hay empanadas a $3.19, pan con queso a $6.09 y pan con mantequilla a solo $3.19. La oferta de café incluye un café con leche a $2.90 y un café cubano espresso a $2.03. Un cappuccino aquí cuesta $4.64 y un café frío estilo Yesenia $5.22, El popular café cubano llamado “un cortadito” aquí cuesta $2.61.

Cafetería Yesenia en 4244 S. Ashland Ave., Chicago, Illinois, 60609. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Cafetería Yesenia. 4244 S. Ashland Ave., Chicago, Illinois, 60609. Abierto de 6 am a 4 pm de lunes a sábado, domingo de 8 am a 4 pm. Teléfono: 773-523-8480.

EL CAFECITO

Un lugar favorito del South Loop y para empezar ofrece también tortas cubanas y la otra torta llamada “ropa vieja”. Por favor revise el menú y descubra la variedad de comida cubana que El Cafecito le ofrece.

Selección de café: El Cafecito ofrece uno precisamente llamado “Cafecito” el cual lleva un “shot” o infusión de espresso con una cucharadita de azúcar. El simple vale $1.39 y el doble $1.69.

El café cortadito, que aquí se prepara con una o dos cucharaditas de azúcar y leche hervida, vale $1.59 por un simple y por un doble $1.80. El café con leche, que consiste en un cafecito agregado a un vaso de leche hervida vale $1.90 por uno chico y por un doble su costo es de $2.29.

El Cafecito. 25 E. Congress Parkway, Chicago, Illinois, 60606. Abierto de 8 am a 8 pm de lunes a viernes, sábado y domingo de 8 am a 5 pm. Teléfono: 312-922-2233.

CUBANITO EXPRESS

Localizado en la comunidad de Archer Heights, el cliente podrá encontrar en Cubanito Express una gran variedad de platillos y por supuesto el café cubano que usted anda buscando.

Aquí, por ejemplo, hay bocadillos como yuca frita, tostones y un sándwich jibarito vegetariano. También hay tortas cubanas y otro sándwich llamado “ropa vieja” que consiste en carne de res deshebrada en salsa criolla, plátano dulce, frijoles negros y mayonesa de la casa. Pero no es lo único porque aquí hay mucha variedad en un extenso menú.

Aquí un café con leche vale $3.50, un café cortadito $3.50 y un café con leche frío $3.50.

Cubanito Express. 4720 S. Pulaski Road, Chicago, Illinois, 60632. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Cubanito Express. 4720 S. Pulaski Road, Chicago, Illinois, 60632. Abierto lunes a sábado de 9 am a 9 pm y domingo de 8 am a 5 pm. Telefono: 773-475-7952.

DULCE CAFÉ CUBANO

Este nuevo café está localizado en la comunidad de Gage Park y usted puede encontrar un jibarito sándwich por $13.50, una empanada de pollo por $6.81 y una torta cubana por $11.99.

La oferta de café aquí incluye un café cubano, que consiste en una tacita dulce de espresso, que cuesta $1.50. Un café “colada” consistente en 6 onzas de fuerte café negro cuesta $2.25 y un café con leche $3.99. El popular café llamado “cortadito”, un café con leche de 6 onzas con una tacita de espresso adicional, solo cuesta aquí $2.00.

Dulce Café Cubano. 2824 W. 55th Street, Chicago, Illinois, 60632. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Dulce Café Cubano. 2824 W. 55thStreet, Chicago, Illinois, 60632. Abierto sábado y domingo de 9 am a 5 pm y de 7 am a 5 pm los lunes, miércoles, jueves y viernes. Cerrado los martes. Teléfono: 773-302-1404.

Joshua Aguilar, empleado del mes

El Café Cubanito Express, en 4720 S. Pulaski Road en Archer Heights, tiene la iniciativa de honrar al Empleado del Mes entre los trabajadores de otros negocios en esa zona de la ciudad. En septiembre fue reconocido Joshua Aguilar, quien recibió del codueño Lucio Ambrosio (derecha) un cheque por $100, ambos en compañía de Gabriel Ambrosio, cocinero de Cubanito Express y hermano de Lucio Ambrosio.

En septiembre fue reconocido Joshua Aguilar (centro) de Advance Auto Parts, como empleado del mes. Recibió del codueño de Café Cubanito Express, Lucio Ambrosio (derecha), un cheque por $100. Crédito: Cortesía

Joshua Aguilar es un empleado de Advance Auto Parts de la 46 y Pulaski Road en Chicago. Angela Muñoz, quien hace relaciones públicas para Cubanito Express, dijo a La Raza que “nuestro programa del Empleado del Mes es nuestra manera de reconocer a individuos trabajadores en nuestra comunidad que trabajan cada día y dan su mejor atención ya sea para nosotros o para otro negocio vecino en la Pulaski Road”.

“Queremos ser más que un restaurante, queremos ser un lugar que invierte en la comunidad alrededor de nosotros, apoya a los negocios y dar reconocimiento a la gente que lo merece más”, dijo Muñoz.

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