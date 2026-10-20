Día de Brujas (Halloween) financiero: los datos que realmente dan miedo

Para el “Día de Brujas” (Halloween) no hace falta disfrazarse de vampiro, zombi o fantasma. Basta con abrir el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, mirar el saldo del 401(k) o preguntarse cuánto costará la universidad de nuestros hijos.

Los números pueden ser mucho más aterradores.

Empecemos por el ahorro. Según la Reserva Federal, en 2025 apenas 63% de los adultos dijo que podría cubrir un gasto inesperado de $400 utilizando efectivo, ahorros o una tarjeta que pudiera pagar completamente al siguiente estado de cuenta. Eso significa que 37% tendría dificultades para absorber un golpe financiero relativamente pequeño. Y cuando hablamos de jubilación, solo 35% de los adultos que todavía trabajan considera que su ahorro está en camino.

¡Feliz Día de Brujas!

Y entonces aparece el monstruo de la deuda. A finales de 2025, la deuda total de los hogares estadounidenses llegó a $18.8 billones. De ese gigantesco pastel, $13.17 billones correspondían a hipotecas, $1.28 billones a tarjetas de crédito, $1.67 billones a préstamos de automóviles y $1.66 billones a préstamos estudiantiles.

Pero todavía falta el fantasma de la jubilación: vivimos mucho más tiempo. A los 65 años, la esperanza de vida promedio en Estados Unidos es de 19.7 años adicionales; para las mujeres, 20.8 años. Es decir, jubilarse a los 65 puede significar financiar dos décadas o más sin salario.

Y aquí aparece otro susto: la salud. En 2024 Estados Unidos gastó aproximadamente $5.3 billones en atención médica, unos $15,474 por persona, equivalente al 18% del PIB. El problema no es solamente enfermarse; es que una larga vida también puede significar una larga factura médica.

¿Y la universidad? En 2025-26, la matrícula y cuotas promedio publicadas alcanzan $11,950 al año en universidades públicas de cuatro años para estudiantes del estado y $45,000 en universidades privadas sin fines de lucro. Afortunadamente, las becas reducen considerablemente lo que muchas familias realmente pagan.

Y mientras tanto, el trabajador promedio sigue intentando que todo cuadre. En 2025, el salario semanal mediano de un trabajador estadounidense de tiempo completo fue de $1,204, aproximadamente $62,600 anualizados antes de impuestos.

La buena noticia es que el Día de Brujas o Halloween no tiene que terminar en tragedia.

Los números no son una sentencia; son una advertencia. El objetivo no es vivir con miedo, sino tomar acción antes de que el miedo llegue.

Crear un fondo de emergencia. Controlar la deuda. Aprovechar un 401(k) o IRA. Protegerse contra riesgos importantes. Y, sobre todo, invertir de manera disciplinada y diversificada para el largo plazo.

El mercado bursátil no garantiza ganancias y también puede asustarnos de vez en cuando. Pero históricamente, ser propietario de activos productivos y permitir que el interés compuesto trabaje durante décadas ha sido una de las herramientas más poderosas para construir patrimonio.

Así que este Halloween, quizá el disfraz más inteligente sea el de inversionista preparado.

Porque para asustarnos no necesitamos fantasmas.

Solo necesitamos mirar nuestras finanzas… y esperar que alguien más se haya ocupado de ellas.

-Ramiro J. Atristaín-Carrión es economista, asesor financiero y profesor