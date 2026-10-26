Voces Abiertas: La visión política de JB Pritzker, el voto latino y el impacto del dinero en la Serie Mundial

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, defendió los esfuerzos de su administración para proteger a las comunidades inmigrantes y criticó las políticas federales del presidente Donald Trump durante una entrevista exclusiva presentada en el episodio número 20 de Voces Abiertas, el programa informativo en español de La Raza conducido por Jesús Del Toro.

El episodio también abordó un nuevo informe sobre la participación electoral de los latinos en Illinois y la posibilidad de un conflicto laboral en las Grandes Ligas de Béisbol, mientras equipos con nóminas modestas, Milwaukee y Tampa Bay, se miden en la Serie Mundial.

Pritzker aborda la aplicación de las leyes migratorias, el costo de vida y sus planes para 2028

Pritzker afirmó que proteger a los inmigrantes y oponerse a las operaciones federales de control migratorio siguen siendo prioridades mientras hace campaña para un tercer mandato como gobernador.

También destacó los resultados fiscales de su administración, incluidos ocho presupuestos consecutivos equilibrados, 12 mejoras en la calificación crediticia del estado, un aumento del salario mínimo estatal y la implementación de licencias remuneradas universales.

“Mi familia eran inmigrantes en este país y me siento muy afortunado”, dijo Pritzker. Añadió que sus familiares llegaron con pocos recursos económicos, no hablaban inglés y recibieron ayuda de una agencia de servicios sociales.

“Creo que es mi obligación devolver ese apoyo. Es decir, proteger a los inmigrantes que han venido a este país y que han hecho grande a esta nación”, afirmó.

Pritzker criticó las operaciones federales de control migratorio en las que participan agentes enmascarados y armados que utilizan vehículos sin identificación. Señaló que estas acciones han afectado no solo a los inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

El gobernador atribuyó a los residentes de Illinois y a los grupos de respuesta rápida un papel importante en la resistencia a las operaciones federales en Chicago. El estado también ha aprobado leyes destinadas a proteger a las personas en escuelas y tribunales, aunque Pritzker dijo que la administración Trump ha seguido ignorando algunas de esas protecciones.

El gobernador instó a los residentes a documentar las actividades de los agentes y conocer sus derechos. También destacó la importancia de las elecciones del 3 de noviembre y sostuvo que elegir un Congreso dispuesto a cuestionar las políticas de Trump podría contribuir a proteger a las comunidades inmigrantes y abrir oportunidades para una reforma migratoria integral.

Pritzker también habló del aumento del costo de vida y responsabilizó a los aranceles y las decisiones de política exterior de Trump por el encarecimiento de diversos productos. Dijo que Illinois ha impulsado medidas para aliviar la presión económica, entre ellas la ampliación de los programas de asistencia para el pago de la energía y las inversiones en energía nuclear, solar y eólica para aumentar el suministro eléctrico.

Entre sus otras prioridades, Pritzker destacó la ampliación del acceso al preescolar para niños de 3 y 4 años y la reducción del costo del cuidado infantil.

Consultado sobre su futuro político y las especulaciones acerca de una posible candidatura presidencial en 2028, Pritzker no anunció planes para buscar la nominación. En cambio, afirmó que trabajará para elegir al presidente adecuado en 2028 y recuperar la confianza del público en el gobierno.

“Amo a Illinois”, dijo, y añadió que busca la reelección porque considera que el estado todavía tiene mucho trabajo por hacer.

La participación electoral latina en Illinois

Al inicio del episodio, Ashley Quincin, reportera de La Raza, presentó un nuevo informe del Latino Policy Forum que examina el crecimiento del electorado latino en Illinois y los factores que influyen en su participación electoral.

Según las cifras del informe presentadas durante el programa, aproximadamente 1.2 millones de los 8.8 millones de votantes elegibles de Illinois son latinos, lo que representa el 13.3% del electorado potencial del estado. La población latina con derecho al voto ha crecido un 56% desde 2012, en parte debido a la naturalización de inmigrantes y a que jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos han alcanzado la mayoría de edad.

A pesar de ese crecimiento, la participación electoral latina sigue siendo inferior a la de los votantes blancos no hispanos.

En 2024, aproximadamente el 54.5% de los latinos elegibles para votar estaban registrados, frente al 81.5% de los blancos no hispanos. Cerca del 41% de los latinos elegibles acudieron a las urnas, en comparación con el 71% de los blancos no hispanos. Según las cifras analizadas en el programa, la participación latina descendió a aproximadamente el 29% en las elecciones intermedias de 2022.

Quincin entrevistó a José Marco-Paredes, vicepresidente de participación cívica del Latino Policy Forum, quien destacó la importancia de comprender los temas que influyen en las decisiones de los votantes y explicar cómo las elecciones afectan su vida cotidiana.

Entre las principales preocupaciones de los votantes latinos figuran el costo de vida, la educación, el acceso a la atención médica, el empleo, la seguridad pública y la vivienda asequible. La política migratoria también sigue siendo un asunto importante.

El informe señaló una marcada diferencia en la inversión publicitaria política dirigida a las audiencias angloparlantes e hispanohablantes. Durante 2024, el mercado mediático de Chicago registró 13.8 millones de dólares en publicidad política televisiva tradicional en inglés, frente a 200,000 dólares en publicidad televisiva en español.

Marco-Paredes afirmó que los candidatos y los partidos políticos deben esforzarse más por acercarse a las comunidades latinas y atender sus preocupaciones.

Quincin también señaló que los jóvenes latinos representan una proporción creciente de los votantes elegibles, pero a menudo enfrentan obstáculos para participar. Marco-Paredes recomendó escuchar sus inquietudes, ofrecer información clara sobre el registro y las opciones para votar, y fomentar la participación cívica durante todo el año, no solamente en época electoral.

La Serie Mundial y las tensiones laborales en las Grandes Ligas

En el segmento deportivo del episodio, Ricardo López Juárez analizó el enfrentamiento de la Serie Mundial entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay, así como la posibilidad de un conflicto laboral en las Grandes Ligas de Béisbol.

López Juárez señaló que los Cerveceros llegaban a la serie como favoritos después de eliminar por barrida a los Dodgers de Los Ángeles en la postemporada. Añadió que el éxito en el béisbol depende de mucho más que los recursos económicos de un equipo y destacó la formación de jugadores, la estrategia, la defensa y la ejecución en el campo.

Al comparar a los Cerveceros y los Rays con equipos que gastan más dinero, sostuvo que tener una nómina más modesta no impide necesariamente competir por un campeonato.

La conversación también abordó las negociaciones sobre la posible implementación de un tope salarial en las Grandes Ligas. Los propietarios de los equipos han impulsado un sistema que busca mejorar el equilibrio competitivo, mientras que los jugadores se oponen a un límite por temor a que afecte sus salarios.

López Juárez advirtió que la falta de un nuevo acuerdo laboral podría provocar una suspensión de actividades en 2027.

El segmento también abordó el aumento de los precios de las entradas. López Juárez señaló que algunos boletos para los juegos de la Serie Mundial en Milwaukee se vendían por miles de dólares en el mercado de reventa.

“Mi mensaje es: disfruten esa Serie Mundial”, dijo, al describir el enfrentamiento como una oportunidad poco común para ver a dos equipos con nóminas relativamente modestas competir por el campeonato del béisbol.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.