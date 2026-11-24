Chicago busca modificar las reglas que rigen a los vendedores ambulantes de alimentos para permitirles preparar y vender productos frescos directamente desde sus carritos, algo que actualmente está limitado por los requisitos de las licencias municipales.

La propuesta, impulsada por la oficina del alcalde e incluida en el paquete presupuestario de la ciudad para 2027, abriría nuevas oportunidades para vendedores que durante años han tenido que preparar sus productos en cocinas comerciales autorizadas antes de llevarlos a las calles.

El tema fue abordado en el episodio 24 de la temporada de ‘Voces Abiertas con Jesús Del Toro’, el programa de La Raza conducido por Jesús Del Toro, quien conversó con la reportera Ashley Quincin sobre los cambios que contempla la iniciativa y los desafíos que todavía enfrenta.

El episodio también incluyó una entrevista de Ricardo López con el campeón mundial de boxeo David Benavidez, en la que conversan sobre la próxima pelea del llamado ‘Monstruo mexicano’. Benavidez también contó cómo logra su gran velocidad de golpeo y cuáles son los boxeadores históricos que lo han inspirado y motivado en su carrera.

Al final, Jesús Del Toro entrevistó a la directora de la Cámara de Comercio de La Villita sobre el nuevo proyecto de apoyo a los negocios que esta organización está impulsando en la Calle 26 de Chicago.

Nueva licencia permitiría preparar alimentos en los carritos

Una propuesta incluida en el presupuesto municipal de Chicago para 2027 permitiría que vendedores ambulantes preparen y vendan alimentos frescos directamente desde sus carritos, una actividad que actualmente está restringida.

La iniciativa, impulsada por la alcaldía, establecería una licencia de $500 con vigencia de dos años. Para obtenerla, los vendedores tendrían que cumplir con requisitos de salubridad, contar con un certificado de manejo de alimentos y disponer de agua potable o un lavamanos en sus carritos, además de equipo para mantener los alimentos a temperaturas seguras.

La propuesta todavía necesita la aprobación del Concejo Municipal. Representantes de vendedores ambulantes se han reunido con funcionarios de la alcaldía y concejales para discutir detalles de la medida, incluidos los requisitos sobre el tamaño y el equipo de los carritos.

También se mantendrían restricciones actuales, como no permanecer más de cuatro horas en un mismo lugar, no instalarse a menos de 200 pies de la entrada principal de un restaurante y dejar al menos seis pies libres en la acera.

Ricardo López Juárez entrevista al boxeador David Benavidez

En el segmento deportivo, el periodista Ricardo López Juárez entrevistó al campeón mundial David Benavidez, quien se prepara para enfrentar al polaco Michal Cieslak el 5 de diciembre en Glendale, Arizona. Benavidez buscará un tercer título en una misma noche, después de cuatro meses de preparación.

“Ya tengo cuatro meses entrenando durísimo todos los días y me siento listo para esta oportunidad”, dijo Benavidez. “Va a ser un gran momento en mi vida porque es la primera vez que peleo por tres títulos en una noche”.

López Juárez describió a Benavidez como una de las principales figuras del boxeo actual y destacó su combinación de poder y velocidad. También señaló que el púgil, de raíces mexicanas y ecuatorianas, ha tenido dificultades para conseguir combates contra algunos de los rivales más importantes.

Uno de los enfrentamientos que sigue generando interés entre los aficionados es una posible pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez. Para López Juárez, la diferencia física y las habilidades de Benavidez explican por qué ese combate no se ha concretado.

“Canelo ha evitado a David Benavidez, porque Benavidez yo creo que lo maltrataría a Canelo”, afirmó López Juárez. “Es más grande, es más fuerte, pega más duro y es más rápido, bastante más rápido”.

El periodista agregó que, a su juicio, Álvarez busca proteger su legado y evitar una derrota a estas alturas de su carrera.

Mientras tanto, Benavidez aseguró que quiere seguir enfrentando a los mejores boxeadores. Entre sus referentes mencionó a Manny Pacquiao, Roy Jones Jr., Marco Antonio Barrera, Julio César Chávez y Óscar de la Hoya.

La pelea contra Cieslak será transmitida por pago por evento (pay-per-view).

La Villita recibirá fondos para un centro de recursos

Al cierre del programa, Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita, habló sobre una subvención de $800,000 de Chicago Community Trust para impulsar un centro de recursos para pequeños negocios y visitantes en el vecindario, con el objetivo de incrementar la cantidad de personas que acuden a La Villita y elevar la actividad y las ventas de los negocios de la Calle 26 y sus alrededores.

El proyecto, conocido como “El Centro”, estará ubicado en el antiguo edificio de Chase Bank en la Calle 26 y Springfield. Se estima que podría abrir en un plazo de dos a dos años y medio.

“Va a ser un centro que va a proveer recursos para los pequeños negocios”, dijo Aguilar durante una entrevista con Jesús del Toro de La Raza. “Nos va a dar la oportunidad de poder ver más personas porque va a ser el espacio más grande”.

Entre los servicios previstos están la asesoría en mercadotecnia, orientación para acceder a préstamos y capital, y apoyo para atraer clientes a los establecimientos. La Cámara ya ofrece parte de estos recursos a través de su programa gratuito De la mano.

Uno de los objetivos centrales de El Centro será funcionar como un punto de información para visitantes. Aguilar dijo que la idea tomó forma después de que los negocios del vecindario enfrentaran una reducción en el número de clientes durante la actividad de agentes federales de inmigración el año pasado.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.