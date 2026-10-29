Protestas en Chicago y otras ciudades exigen el fin del bloqueo comercial contra Cuba

Protestas en varias ciudades del país, incluyendo en Chicago, y del mundo entero exigieron el pasado 28 de octubre un fin al bloqueo de Cuba por parte de Estados Unidos.

El bloqueo fue impuesto en 1960 por el presidente Dwight D. Eisenhower y reforzado el 7 de febrero de1962 por el entonces presidente John F. Kennedy.

Grupos simpatizantes con Cuba, un país isla, de Chicago y el resto del país exigieron que Estados Unidos permita a Cuba vivir su vida independiente y que tenga libremente relaciones de comercio con otros países.

Algunas de las terribles consecuencias del bloqueo de más de medio siglo a Cuba han hecho que las farmacias en La Habana permanezcan sin medicinas que pueden salvar vidas.

Tampoco las ambulancias tienen gasolina y la escasez de electricidad amenaza el cuidado médico en casas y en los hospitales cubanos.

Estados Unidos bajo la administracion de Donald Trump agregó un bloqueo de cargamentos de petróleo a la isla de 10 millones de habitantes.

En Chicago, la protesta tenía planeado protestar frente al edificio federal en el 230 S. Dearborn en el centro de Chicago.

Voceros de la protesta en Chicago dijeron a La Raza que las protestas en Chicago y en otras ciudades del pais coinciden con la expectativa de que las Naciones Unidas en Nueva York condenen el bloqueo de Cuba reforzado por Trump por “estrangular económicamente a la isla”.

Russell Dahlman, de la organización Venceremos Brigade, dijo a La Raza que se esperaban también protestas en Alburquerque, Nuevo México; Denver, Colorado; St. Paul, Minnesota; Baltimore, Maryland; y en Los Ángeles y San Francisco, ambas ciudades en California.

Ademas, dijo Dahlman en el Reino Unido se planearon protestas en 10 ciudades incluyendo Londres.

La Ciudad de México, dijo Dahlman, también está en el radar para exigir un fin al bloqueo a Cuba. Dahlman señaló que varios grupos mexicanos visitan Cuba para llevar equipo médico, comida y otra ayuda humanitaria.

“Segun mi conocimiento, a Cuba solo ha llegado un cargamento de petróleo en todo este año”, dijo Dahlman a La Raza.

Dahlman agregó que las cosas para Cuba han empeorado desde la vuelta de Trump a la presidencia. “Las cosas se han puesto peor bajo Trump”, dijo Dahlman. “La gente está muriendo. Es un ataque y es genocidio”.

Andy Thayer, del Comité de Chicago contra la Guerra y el Racismo, dijo que los hospitales cubanos sufren de apagones por falta de suministro de energía.

Y a causa de la escasez que sufre la isla, la mortalidad infantil está en aumento, según Thayer, quien dijo que ya es hora de que “Estados Unidos deje a la gente cubana decidir su propio destino”.

José de Jesús Gómez, un activista de Pilsen, dijo a La Raza que él tuvo la oportunidad de visitar Cuba en 2018.

“Me impactó ver que en Cuba no tienen muchos productos y materiales para reparar viviendas y máquinas”, dijo Gómez, de 75 años, a La Raza, y añadió que el bloqueo “nunca debió de existir, es algo innecesario”.

“Estados Unidos no le perdona a Cuba haberse independizado en 1959”, finalizo Gómez, en alusión al triunfo ese año de la revolución cubana.

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