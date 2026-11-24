La Cámara de Comercio de La Villita recibió una subvención de $800,000 de Chicago Community Trust para avanzar en la creación de un centro que busca apoyar a pequeños negocios y atraer a más visitantes al vecindario.

El proyecto, llamado El Centro, estará ubicado en la antigua sucursal del banco Chase, en la esquina de la Calle 26 y Springfield. El espacio combinará servicios para empresarios con recursos turísticos y culturales para quienes visiten La Villita.

Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita, explicó que el nuevo edificio permitirá ampliar los servicios que la organización ya ofrece a comerciantes de la zona y de otras comunidades del sur de Chicago y los suburbios.

“Va a ser un centro que va a proveer recursos para los pequeños negocios”, dijo Aguilar durante una entrevista con Jesús Del Toro en el video podcast ‘Voces Abiertas’ de La Raza. “Nos va a dar la oportunidad de poder ver más personas porque va a ser el espacio más grande”.

Entre los servicios previstos están la asesoría en mercadotecnia, orientación para acceder a préstamos y capital, y apoyo para atraer clientes a los establecimientos. La Cámara ya ofrece parte de estos recursos a través de su programa gratuito De la mano.

Uno de los objetivos centrales de El Centro será funcionar como un punto de información para visitantes. Aguilar dijo que la idea tomó forma después de que los negocios del vecindario enfrentaran una reducción en el número de clientes durante la actividad de agentes federales de inmigración el año pasado.

La Villita, y en particular la Calle 26, ha sido durante años un destino para turistas mexicanos que viajan desde otros estados y comunidades del Medio Oeste. Según Aguilar, ese grupo dejó de visitar el vecindario con la misma frecuencia durante ese periodo, lo que afectó las ventas de los comercios.

“Queremos asegurarnos de que tengamos una infraestructura disponible para poder atraer a diferentes tipos de turista”, dijo Aguilar.

El Centro ofrecerá información sobre los negocios, los eventos y la historia de La Villita. También se contempla organizar recorridos para quienes quieran conocer más sobre el vecindario y sus comercios, además de actividades culturales durante el año.

El plan incluye un salón para clases y talleres dirigidos a empresarios, una tienda de recuerdos de La Villita y el desarrollo de un concepto de cafetería. En el segundo piso estarán las nuevas oficinas de la Cámara de Comercio, desde donde la organización espera atender a más negocios.

Aguilar señaló que la subvención de Chicago Community Trust, otorgada a través de su Neighbor Capital Fund, es uno de los primeros apoyos de la campaña de capital que la Cámara comenzó para financiar el proyecto. La organización espera compartir más información sobre otros donantes y la recaudación a principios del próximo año.

La apertura del edificio todavía está en una etapa preliminar de planificación. Aguilar estimó que podrían pasar entre dos y dos años y medio antes de que El Centro abra sus puertas a la comunidad.

Además del proyecto, la Cámara busca impulsar el comercio de la calle 26 mediante eventos y promociones que motiven a los visitantes a comprar en los negocios locales. Entre las iniciativas mencionadas por Aguilar está un tren navideño gratuito y un pasaporte que ofrecerá incentivos a quienes realicen compras en distintos establecimientos.

La directora también señaló que la organización considera necesario que la ciudad simplifique los trámites y reduzca los costos para obtener y renovar licencias comerciales, así como de los permisos para patios y festivales, con el fin de reducir los obstáculos que enfrentan los pequeños negocios.

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