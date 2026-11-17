El International Latino Cultural Center (ILCC), entidad cultural clave de Chicago, trabaja para ampliar su programación y, en el caso de su icónico Festival de Cine Latino de Chicago, para generar más oportunidades para cineastas latinos locales y para potenciar el diálogo sobre el cine en la ciudad, al iniciar una nueva etapa bajo una dirección renovada.

Mateo Mulcahy, director ejecutivo del International Latino Cultural Center de Chicago, habló sobre los planes de la organización, los retos financieros y el legado de su fundador, Pepe Vargas, durante una entrevista para el más reciente episodio del video podcast ‘Voces Abiertas con Jesús Del Toro’, de La Raza.

Mulcahy señaló que la edición número 43 del festival se llevará a cabo del 15 al 26 de abril de 2027, casi seguro nuevamente en el cine Landmark Century Centre (2828 North Clark Street, Chicago, IL 60657), y mantendrá el formato de 12 días de proyecciones que ha caracterizado al evento en los últimos años.

Pepe Vargas, quien fundó el festival y lo dirigió durante más de cuatro décadas, se jubiló oficialmente del ILCC a finales de junio. Mulcahy, quien anteriormente se desempeñó como subdirector del ILCC, dijo que tuvo la oportunidad de trabajar junto a Vargas durante casi cinco años antes de asumir el cargo.

“Es una larga historia, ¿no?, 42 años”, dijo Mulcahy. “Yo diría que este festival está entre los más importantes que realiza la comunidad latina cada año, sino el más influyente, por su trayectoria, por la calidad, y esto se debe al esfuerzo enorme de Pepe Vargas”.

Aunque el festival sigue siendo el evento más destacado de la organización, Mulcahy señaló que el International Latino Cultural Center ha ampliado cada vez más su trabajo a distintas disciplinas artísticas.

La organización ha duplicado su programación y actualmente dedica cerca de la mitad de sus actividades a propuestas que van más allá del cine, como la música, la danza, el teatro y las artes culinarias.

Mulcahy describió al ILCC como una institución única en Chicago por su enfoque panlatino, que reúne expresiones artísticas de distintas comunidades latinas, en lugar de centrarse en un solo país o grupo cultural.

La organización también busca acercar al público de Chicago a artistas y propuestas culturales latinas de América Latina, España y Estados Unidos.

Una charla con directores de cine durante Festival de Cine Latino de Chicago. (Cortesía Festival de Cine Latino de Chicago) Crédito: Cortesía

De cara al festival de 2027, Mulcahy espera mantener las tradiciones que lo han distinguido e incorporar nuevas actividades que permitan estrechar los vínculos entre cineastas internacionales y la comunidad cinematográfica latina local.

El festival seguirá dando prioridad a la calidad cinematográfica y a la representación de producciones de toda América Latina, además de conservar su calendario habitual de proyecciones y su sede.

Sin embargo, Mulcahy dijo que busca ir más allá de las exhibiciones y las sesiones de preguntas y respuestas con el público, mediante actividades como oportunidades para establecer contactos profesionales y paneles de discusión.

Por lo general, alrededor de 50 directores y cineastas viajan a Chicago para presentar sus trabajos durante el festival. Mulcahy espera motivar a más de ellos a participar en actividades adicionales y compartir sus experiencias con cineastas locales.

“Como organización aquí en Chicago, yo quiero ser una fuente de respaldo para la comunidad cineasta local latina de Chicago. Quiero que los que trabajan en cine en la ciudad de Chicago trabajen con nosotros, que nos vean como un apoyo y una referencia”, dijo Mulcahy.

Señaló que reunir a cineastas puede ayudar a crear vínculos profesionales y brindar a los artistas locales la oportunidad de aprender de directores con trayectoria y otros profesionales de la industria.

Mulcahy también destacó el creciente número de películas, documentales y cortometrajes producidos por latinos en Estados Unidos.

El ILCC ha estado colaborando con Latine Film Gang Hang, un encuentro mensual organizado por profesionales latinos del cine en Chicago, para conectar a cineastas y fomentar una mayor participación en el festival.

Los retos para conseguir financiamiento

A pesar de sus planes de expansión, Mulcahy dijo que conseguir apoyo económico se ha vuelto cada vez más difícil para las organizaciones culturales.

Explicó que, durante la última década, el ILCC ha enfrentado una reducción de fondos públicos y patrocinios empresariales, lo que ha intensificado la competencia entre organizaciones por obtener recursos cada vez más limitados.

Anteriormente, el centro recibía una subvención del Fondo Nacional para las Artes (National Endowment for the Arts), pero dado los cambios realizados por la presente administración federal ya no reúne los requisitos para acceder a esos fondos.

“Necesitamos patrocinio”, dijo Mulcahy, e hizo un llamado a empresas, fundaciones y miembros de la comunidad de Chicago que valoran el festival para que consideren apoyar su labor.

Agregó que las contribuciones económicas son fundamentales para mantener la calidad del festival y garantizar que la organización pueda seguir ofreciendo actividades culturales a la comunidad.

El Festival de Cine Latino de Chicago recibe actualmente propuestas de películas para la edición de 2027. La fecha límite para inscribirlas es el 4 de diciembre de 2026.

Además, está organizando el tradicional concurso para elegir el cartel oficial del festival. Las propuestas se recibirán hasta el 1 de diciembre de 2026.

Más información en latinoculturalcenter.org.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al newsletter de La Raza y a nuestro canal de YouTube con el podcast ‘Voces abiertas’. Visita laraza.com/newsletter y youtube.com/larazachicago.