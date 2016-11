Marcelo Bielsa, candidato a dirigir a EEUU, quiere a Donovan como asistente

Jürgen Klinsmann fue despedido después de cinco años de gestión; el Loco, entre los nombres que maneja la federación

Marcelo Bielsa , como siempre ocurre cuando hay un puesto vacante en alguna selección o equipo importante del mundo, volvió a pisar fuerte en las últimas horas como candidato a dirigir al seleccionado de los Estados Unidos en reemplazo del alemán Jürgen Klinsmann, que fue despedido después de cinco años de gestión.

Por eso ahora las autoridades de la federación de Estados Unidos, tras conocer la estrecha relación que tiene el ex entrenador del seleccionado argentino y Newell’s Old Boys con quien ejerció esas mismas funciones y acaba de ser contratado por la naciente franquicia Atlanta City (empezará a actuar el año próximo), Gerardo Martino, es que se decidieron a ir por la siempre difícil empresa de contratar al Loco, según consigna la agencia Télam.

Bielsa no dirige desde el año pasado, cuando se alejó del Olympique Marsella. Sin embargo a mediados de este año había firmado contrato con Lazio, pero no llegó a asumir porque no le contrataron a los futbolistas que la institución le había prometido.

Según la agencia Télam, el rosarino hizo algunos pedidos para hacerse cargo de la selección norteamericana: que la temporada 2017 de la MLS comience en febrero en vez de abril, un sueldo anual de 4 millones de dólares y que el referente histórico Landon Donovan sea su ayudante de campo.

Estados Unidos perdió recientemente por eliminatorias 2 a 1 de local el clásico ante México y fue goleado 4-0 de visitante por Costa Rica, lo que llevó a la federación a terminar con el ciclo de Klinsmann. El alemán llevó a la selección de Estados Unidos a octavos de final en el Mundial de Brasil 2014 y a las semifinales de la Copa América Centenario que jugó este año como local, instancia en la que cayó 4-0 ante Argentina. En total Klinsmann, de 52 años, dirigió a Estados Unidos durante 98 partidos, de los cuales ganó 55, empató 27 y perdió 16.

Si no se ponen de acuerdo con Bielsa, los candidatos para suceder al alemán son el histórico Bruce Arena, de 65 años, que dirigió al seleccionado estadounidense entre 1998 y 2006 y hoy entrena a Los Angeles Galaxy, o el actual técnico de Portland, Caleb Porter.