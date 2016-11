Audio: Desde el “comes y te vas” se enfriaron las relaciones México-Cuba

El día que Fox corrió a Fidel Castro de México se enfrió la relación bilareal, que se fue retomando en 2015 con el presidente Enrique Peña Nieto

Las relaciones entre México y Cuba se enfriaron durante 13 años debido a un incidente diplomático provocado en marzo de 2002 por el entonces Presidente de la República Vicente Fox Quesada.

El panista le hizo una llamada al entonces Presidente de Cuba, Fidel Castro, mostrando en un inicio la intención de que, “como amigos”, Castro optara por no asistir a la Cumbre Extraordinaria de Las Américas en la ciudad de Monterrey.

Ante la negativa de Fidel Castro, el Presidente de México le hizo una propuesta: que llegara un jueves al país, participara en el pleno con su discurso y después en una comida con los otros jefes de Estado, en donde además le ofertó sentarse a su lado, comer e irse antes de que Bush llegara.

Sin embargo, no fue suficiente, pues Fox le pidió otro favor, de acuerdo con la conversación que Castro hizo pública en su país luego de regresar de la visita a México.

– Fidel, ¿te puedo pedir otro favor? Este, que estando en casa a mí me serviría muchísimo que no hubiera declaraciones sobre el tema de la Embajada o de las relaciones México- Cuba, y ese evento que vivimos en estos días pasados–le pidió Fox a Castro.

–No tengo ninguna necesidad de hacer declaraciones ahí–respondió.

–Ah, qué bueno.

– ¿Dígame en qué más puedo servirlo?

–Este, pues básicamente, y en no agredir a Estados Unidos, al Presiente [George W] Bush.

–Oigame, señor Presidente, yo soy un individuo que llevo como 43 años en política y sé las cosas que hago y que debo hacer; que no le quepa la menor duda…

–Ah…

–Que yo deseo decir la verdad y con decencia y elegancia necesaria.

AL TERMINAR LA LLAMADA

Luego, casi al finalizar la llamada, Vicente Fox le dijo la frase que se tradujo en “comes y te vas”.

– Oye, Fidel, de cualquier manera está la invitación a que me acompañes a la comida, que eso sería como a la una, una y media de la tarde, y acabando de comer entonces puedes salir.

–Siempre y cuando no me ponga usted un mole con guajolote y mucha comida ahí…

–Cabrito, es muy rico.

–¡Ay, un cabrito!

–Sí señor, excelente, ¿entonces podemos quedar con ese acuerdo, Fidel?

–Podemos quedar con ese acuerdo y quedamos como amigos. Como amigos y caballeros.

En la grabación difundida por Fidel Castro, el entonces mandatario cubano le contestó al final de la conversación: “Y de ahí cumplo sus órdenes. Me regreso”.

Luego de ese incidente, las relaciones entre ambos países hicieron una pausa que duró más de una década, hasta 2015, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto visitó La Habana para reunirse con el mandatario Raúl Castro.

“Queremos que a Cuba le vaya bien, que toda su gente tenga mejores oportunidades para elevar su calidad de vida, porque su desarrollo abrirá nuevas posibilidades para fortalecer la profunda amistad que tenemos ya de siglos”, declaró Peña Nieto luego de la visita.

La visita fue criticada por Vicente Fox:

“Ese es el viejo PRI, la vieja filosofía priista de aquella norma que había de respetar a los otros países, el PAN [Partido Acción Nacional] tiene una filosofía, y mi Gobierno tuvo una filosofía diferente: mientras no sean democráticos no hay porque construir una relación con esos países, porque al final no le van aportar nada a México, al revés normalmente son como chupacabras esos países, lo único que están buscando es ver quien les da dinero de gratis”, declaró Fox a los medios.