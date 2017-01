Kendall Jenner arremetió contra sus detractores y desmientió cirugía

La hermanastra de Kim Kardashian no ha dudado en expresar su decepción ante los rumores de que se habría sometido a varias intervenciones estéticas

La modelo Kendall Jenner no parece dispuesta a consentir que sus detractores lancen toda clase de rumores infundados para tratar de desprestigiar su imparable carrera en el mundo de las pasarelas, por lo que ha recurrido a su cuenta de Instagram, en primer lugar, para desmontar con vehemencia la teoría que no ha dejado de circular desde noviembre sobre los supuestos retoques estéticos a los que se habría sometido y, posteriormente, para denunciar la campaña de descrédito que sus detractores han iniciado injustamente contra ella.

“Cuando decidió borrar mi cuenta de Instagram el pasado noviembre, la gente empezó a decir: ‘Kendall ha eliminado la cuenta para pasar por el quirófano y hacerse una reconstrucción facial’. Poco antes, mi hermana Kylie me había maquillado rápidamente porque teníamos un encuentro con nuestros seguidores, y de repente, empecé a ver titulares del tipo: ‘Kendall se ha retocado los labios, los pómulos y la nariz'”, expresa claramente molesta ante las habladurías sobre su físico.

“Teniendo en cuenta que soy modelo, ¿por qué iba a hacer algo así y cambiar radicalmente mi rostro? No suelo decir esto muchas veces, pero me veo guapa y me gustan mis elecciones de maquillaje. Además no tiene sentido, todo esto me parece una locura y tengo la sensación de que la gente lo único que quiere es verme fracasar”, se queja sobre las intenciones subyacentes a semejante escrutinio público.

❤ Una foto publicada por Kendall (@kendalljenner) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 8:38 PST

Posteriormente, Kendall ha tenido que recordar a todos sus seguidores que, a pesar de la fama y la cómoda posición económica de la que siempre ha disfrutado, tanto ella como otras compañeras de profesión no dejan de ser seres humanos cuya autoestima puede verse claramente mermada por las burlas y mentiras que se difunden sobre su aspecto.

“A ciertas personas parece que se les olvida que están hablando de personas reales, que tienes sentimientos reales y que viven vidas corrientes como las suyas (al menos, la mayor parte de esa vida)“, sentencia en su escrito la hermanastra de Kim Kardashian.