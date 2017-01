Los campeones Cubs de Chicago buscan repetir la gloria

A Javier Báez ganar la Serie Mundial le cambió la vida para siempre

El beisbol de invierno ya empezó, los Cachorros de Chicago fueron ovacionados y el boricua Javier Báez fue uno de los favoritos. Con la celebración de la convención de invierno la semana pasada, la temporada 2017 se empezó a calentar. Y Báez lo sabe.

El puertorriqueño se reportó listo para empezar el año nuevo. “Estoy normal y solo a tratar de mantenerme saludable e improvisar otra vez y a ver cómo pasa el 2017”, señaló el jugador de cuadro.

¿Es un sueño?

“Claro, es algo que es para toda la vida y eso nadie te lo puede quitar”, resumió Javier.

En cuanto a lo personal, Báez destacó que todo le ha cambiado para bien, con muchísima fama: “Ahora soy más popular, ahora la gente me reconoce en todos lados, la vida me cambió muchísimo”. Pero admitió que no es de mucho salir a pasear.

En cuanto a tener más presión esta temporada, Javier de inmediato lo rechazó: “No, yo pienso que tengo mucha menos de lo que he pasado antes, y esta temporada venimos positivos y a dar lo más”.

En su primera temporada con los Cubs en 2014, en 52 juegos se ponchó 95 veces, y entonces sí que tuvo presión. “Es algo que estuve trabajando y que ya por fin logré hacer”, explicó.

¿Los Cachorros pueden repetir este año?

“Si, yo pienso que esa es la meta de este año”.

Los campeones fueron ovacionados por miles de aficionados en los tres días de duración de la convención celebrada del 13 al 15 de enero en un hotel de Chicago.