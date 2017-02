La opera prima de Mondo Guerra

El diseñador méxico-americano se estrenó en la Semana de la Moda de NYC

La Semana de la Moda de Nueva York, que concluyó el pasado jueves, no era exactamente extraña para el diseñador mexico-americano Mondo Guerra quien, gracias a su doble participación en el show Project Runway, ya había visto desfilar sus diseños en la famosa pasarela.

Sin embargo esta ocasión fue diferente, ya que por primera vez no tuvo que competir con alguien más para atraer la atención del público, y su colección “Late to the Opera” fue la única protagonista de la noche.

“Mostré algo que es muy yo, muy lo que represento, y fue muy bien recibido. Estoy muy orgulloso de lo que mostré y el público lo entendió”, dijo sobre sus creaciones para la temporada Otoño-Invierno.

Mucho color y los estampados sobre estampados que tanto lo han caracterizado sobresalieron en esta colección que, como su nombre y el mismo indican, buscaron reflejar la elegancia de una sala de ópera.

“La inspiración viene de una noche de Thanksgiving cuando fui a la opera en el Met. Cuando llegas tarde te ponen en un salón donde guardan muebles viejos que ya no usan, y me inspiró mucho esa onda retro de la Opera House. Algo que no había experimentado”, explica Guerra.

Es así como los tonos bronce, rosados, negro y blanco se mezclaron en los elegantes pero modernos 22 diseños que puso en su primer desfile oficial del NY Fashion Week.

Los estampados que tanto lo representan no faltaron en su colección./Cortesía Kevin Alexander.

Más que diseñador

En la octava temporada de Project Runway Mondo Guerra habló sobre su estatus de VIH positivo a través de uno de sus diseños, lo que asegura cambió su vida de muchas maneras positivas.

“Me dio la oportunidad de colaborar con varias instituciones y más recientemente desarrollé la campaña I Design. , en colaboración con Merk, para que las personas que viven con la enfermedad se sientan cómodas al hablar con sus doctores”, explica. ” Porque viví en silencio por 10 años, y no tomé las responsabilidades necesarias, toqué fondo. Por eso para mi esta campaña significa mucho, porque incentiva a que las personas compartan sus propias experiencias”.

El popular reality show de diseño fue además la manera como Guerra se atrevió a revelarle a su propia familia su condición de salud, familia que hoy en día lo respalda en todo sentido.

“Fashion Week fue muy especial porque mi familia estaba allí, vinieron de Denver para ver el show, y significa mucho porque el trabajo que pongo en la pasarela es pensando en las personas que me han apoyado toda mi vida”, dijo y agregó que uno de sus propósitos es inspirar, no sólo con su ropa, sino como persona..

La colección que mostró en Fashion Week se titula “Late to the Opera./Cortesía Kevin Alexander.