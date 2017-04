Nuevo escándalo para United, bajan del avión a pareja que iba a su matrimonio

La pareja se dirigía hacia Costa Rica para su boda cuando fue expulsada del avión el sábado por la tarde

La pareja, junto con sus amigos, volaba desde Salt Lake City con rumbo a Costa Rica. Cuando se detuvieron para una escala en la ciudad de Houston, fueron obligados a bajar del vuelo 1737 de United Airlines.

Michael Hohl dijo a NBC que él y su novia, Amber, fueron los últimos en subir al avión cuando se dieron cuenta que un hombre estaba acostado sobre la fila de asientos que tenían asignados.

Hohl explicó que decidieron no despertar al hombre y en lugar se sentaron tres filas por delante de sus asientos. La pareja, que viajaba con todos sus amigos para su boda no pensó que habría problema ya que el avión no estaba lleno.

“No pensamos que era un gran problema, no era que estamos tratando de saltar a un asiento de primera clase”, dijo Hohl. “Estábamos simplemente en la clase económica unas filas por delante de nuestros asientos”.

Una vez se sentaron, una azafata se acercó a ellos y les preguntó si estaban en sus asientos. La pareja explicó la situación y preguntó si podían quedarse en esos asientos.

La azafata le habría dicho a la pareja que tenían que volver a sus asientos asignados.

Hohl, dijo que después de cumplir con las órdenes del asistente de vuelo, un agente federal presente en el avión se les acercó y les exigió desembarcar.

La pareja cooperó y se bajó del avión ante el desconcierto de todo el grupo de invitados que se dirigía a la boda.

“Ellos dijeron que estábamos siendo desordenados y que éramos un peligro para el resto del vuelo, para la seguridad de los otros clientes,” dijo Hohl.

United Airlines afirma que la pareja “en varias ocasiones” trató de sentarse en otros asiento sin pagar por estos y así como “no siguieron las instrucciones de la tripulación.”

La pareja finalmente voló a suelo costarricense en la mañana del domingo y aseguró que nunca más volverá a viajar en esta aerolínea.

“La forma en que United Airlines manejó esto es realmente absurdo.” dijo Hohl quien explicó que la boda está programada para este jueves.

Esta noticia llega un muy mal momento para la aerolínea, luego que esta semana la compañía fue noticia mundial tras la publicación de un video que muestra a un pasajero violentamente arrastrado por las autoridades al negarse a ceder su asiento.