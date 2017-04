El té verde sirve para adelgazar y evitar el cáncer, ¿es verdad?

Se le proclama como un producto para quemar grasa y la cura para el cáncer y las enfermedades del corazón. ¿Funciona y es seguro?

El té verde ha ganado una tremenda popularidad como un versátil elixir para la salud, proclamando que quema grasa y previene una variedad de enfermedades, incluyendo el cáncer y las enfermedades del corazón.

Con seductores nombres como “Green Tea Triple Fat Burner” (Té verde triple quemador de grasa) y “Green Tea Slim (Té verde adelgazante)”, muchas personas se sienten atraídas a los suplementos del té verde para bajar de peso. Los consumidores gastaron alrededor de $140 millones en estos brebajes en el 2015, según los últimos datos disponibles de Nutrition Business Journal. Mientras tanto, el té, incluyendo el té verde, el cual se prepara remojando las hojas de té o al mezclar el polvo de té verde en agua caliente, es la segunda bebida más popular en todo el mundo, superada únicamente por el agua.

¿Pero existe una sustancia científica detrás de las afirmaciones de que el té verde es bueno para mantener la línea o para la salud en general? Analizamos la investigación y hablamos con expertos para averiguar.

¿Te hará bajar de peso el té verde?

Es cierto que el té verde puede elevar tu índice metabólico, de manera que quemes más calorías, dice David Nieman, Dr. PH., director del laboratorio de desempeño humano en Appalachian State University en Boone, North Carolina.

Nieman, que ha analizado el té verde extensamente, dice que este efecto es probablemente debido a una combinación de su cafeína y catequinas, antioxidantes que son abundantes en el té verde y se presentan en menores cantidades en algunas frutas, el chocolate oscuro y el vino tinto.

Pero el efecto es probable que conduzca a un cambio muy pequeño, si acaso hay alguno que marque la balanza. “Las personas piensan que si bebes unas cuantas tazas de té verde, verás cómo se derrite la grasa”, dice Nieman. “Eso simplemente no va a suceder”.

Incluso en dosis grandes, el efecto de pérdida de peso del té verde es mínimo. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista Clinical Nutrition en el 2016, las mujeres con sobrepeso tomaron ya sea una dosis diaria de aproximadamente 1,350 mg de extracto de té verde en forma de suplementos (el equivalente a casi 15 tazas de té verde) o un placebo durante 12 semanas. Mientras que el grupo del té verde bajó un promedio de 2.4 libras, las mujeres que tomaron el placebo perdieron 4.4 libras.

Lo que es aún más, los expertos advierten en contra de tomar las grandes cantidades que se usan en estudios como este, y que son recomendadas en varias etiquetas de suplementos. Ha habido informes de daño grave al hígado en las personas que usaron los suplementos de té verde. “Este nivel de consumo bien puede estar en el límite del rango tóxico”, indica el doctor Jay H. Hoofnagle, M.D., director de la División de Investigación de las enfermedades renales en los National Institutes of Health en Bethesda, Md. El riesgo potencial de daño hepático es una de las razones por las que el extracto de té verde se incluye en la lista de CR de 15 suplementos que no debes tomar nunca.

Aún así, cuando se trata de bajar de peso, agregar algunas tazas de té verde preparado a tu dieta no es necesariamente una mala idea. “Al igual que el café, el té verde podría darte una ligera energía y si no le añades azúcar, no tiene calorías“, comenta el asesor médico en jefe de Consumer Reports, el doctor Marvin M. Lipman, M.D. “Así que beberlo en lugar de las bebidas azucaradas como las gaseosas puede ayudarte a recortar calorías”.

Pero no bebas galones de este té. Los estudios demuestran que beber de 3 a 5 tazas al día (alrededor de 40 onzas) por lo general se considera seguro.

¿Previene el cáncer el té verde?

Las catequinas también reciben crédito por el potencial que tiene el té para combatir el cáncer. Estos antioxidantes tienen la capacidad de bloquear la acción de moléculas inestables llamadas radicales libres, las cuales pueden causar cambios en las células saludables que algunas veces provocan cáncer. Pero no existe una prueba sólida de que las catequinas del té verde ayuden a prevenir el cáncer en los humanos, a pesar de algunos estudios prometedores en tubos de ensayo y animales.

En el 2009, la Biblioteca Cochrane publicó un análisis de 51 estudios que incluía un total de más de 1.6 millones de participantes. Cada estudio investigó si consumir té verde reducía el riesgo de desarrollar tipos específicos de cáncer, incluyendo el cáncer de seno, de colon, de la cavidad bucal, del hígado, del páncreas y de la próstata.

Los resultados fueron contradictorios, dice la autora principal, Katja Boehm, Ph.D., una psicóloga en salud en la universidad privada Witten/Herdecke en Alemania. Después de analizar los datos, Boehm indica, la evidencia de un beneficio no fue lo suficientemente sólida para recomendar el uso del té verde para prevenir el cáncer.

¿Puede el té verde prevenir las enfermedades del corazón?

Existen algunos datos que sugieren que el té verde puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, un estrechamiento de las arterias que puede provocar un ataque cardíaco, dolores de pecho o ataque cerebral. Lo mejor de todo es que, no necesitas beber grandes cantidades para lograr beneficios importantes.

Por ejemplo, en un estudio de más de 40,500 adultos, investigadores en Japón descubrieron que las personas que tomaban 5 tazas o más de té verde al día tenían 26% menos probabilidad de morir de enfermedad cardiovascular en un período de 11 años que las que solo tomaban una taza al día.

De igual manera, un estudio de 76,979 personas publicado en la revista científica Journal of Epidemiology and Community Health en el 2011, descubrió que las mujeres que bebían de 1 a 6 tazas de té verde al día tenían menor riesgo de morir de enfermedad cardiovascular (en un promedio de 13 años) en comparación con aquellas que no tomaban ni una.

¿De qué manera podría proteger el corazón el té verde? Los expertos dicen que podría reducir los niveles de colesterol alto y la presión arterial alta, los cuales son ambos factores importantes para provocar enfermedad cardiovascular.

“Estos hallazgos son intrigantes, y no existe ningún perjuicio al beber cantidades razonables de té verde”, dice Lipman. “Pero, no es una cura milagrosa”. Para reducir tu riesgo de enfermedades como el cáncer y la enfermedad del corazón (así como mantener bien tu peso), él indica, tienes que comer una dieta saludable que incluya suficientes frutas, vegetales y granos enteros. También debes hacer ejercicio y evitar fumar.

“El té verde por sí solo no va a aplacar los malos hábitos”, comenta Lipman, “y ciertamente no debes confiar en este como la clave para una buena salud”.

– Lauren Cooper