Bebé es citado a “declarar” por sospecha de terrorismo

Su abuelo cometió un error en la solicitud de visa para viajar a EEUU

Harvey Kenyon-Cairns de tres meses de edad fue citado en la embajada Norteamericana de Londres para responder a las sospechas que lo señalaban como terrorista, informó en su versión digital The Guardian.

El error ocurrió debido a que el abuelo de Harvey, Paul Kenyon, llenó de forma incorrecta la solicitud de Visa y marcó como afirmativa la sección en la qué preguntan “¿Quieres participar o has participado alguna vez en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio?”.

Kenyon de 62 años no se dio cuenta del error hasta que le negaron la visa al pequeño, “No podía creer que no pudieran ver que era un error genuino y que un bebé de tres meses no sería perjudicial para nadie”, dijo al diario británico.

El bebé viajó, con su madre y abuelo, cerca de 10 horas desde su casa en Poynton, Cheshire, a la embajada en Grosvenor Square, Londres, para ser interrogado por los funcionarios. “Baby Harvey fue bueno como oro para la entrevista y nunca lloró una vez”,dijo Kenyon.

“Es obvio que nunca estuvo involucrado en ningún genocidio, ni espionaje, pero ha saboteado bastantes pañales, aunque no dije eso en la embajada de Estados Unidos”, agregó el abuelo del bebé, al diario The Guardian.

La familia tenía programado un viaje a Florida, por lo que Faye Kenyon-Cairns, de 27 años, y John Cairns, de 31 años, padres de Harvey, gastaron mas de 3 dólares de lo que tenían previsto, ya que tuvieron que volar unos días más tarde y por separado ya que la visa no llegó a tiempo para los vuelos que ya tenían programados.