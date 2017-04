El nanopore: agujitas que embellecen

Un tratamiento de microneedling cutáneo que ayuda a combatir las arrugas, cicatrices, hipo e hiperpigmentación, estrías y hasta la alopecia

Entre las cientos de opciones cosméticas disponibles, hay una que está dando muy buenos resultados: el Nanopore, un tratamiento de microneedling cutáneo que con el uso de agujas que penetran en la piel ayuda a combatir las arrugas, cicatrices, hipo e hiperpigmentación, estrías y hasta la caída del cabello o alopecia.

Creada en 2013 en España, por la compañía Sesderma, pero usada en Estados Unidos desde apenas el año pasado, el Nanopore es un dispositivo en forma de lápiz, no invasivo, con una cabeza de agujas que alcanzan una velocidad de entre 50 a 150 impulsos por segundo.

“Dependiendo de la sensibilidad de la piel del paciente, se gradua el tamaño, número y velocidad de las agujas”, explica Italia Vignieri, gerente de TS Cosmetic Surgery http://www.tscirugiacosmetica.com/. “El tratamiento se acompaña de un coctel de productos específicos que ayudan a estimular el colágeno, eliminar las líneas de expresión o atacar problemas específicos, como la melasma o hiperpigmentación”.

Vignieri explica que los productos con los que se acompaña el aparato tienen “nanotecnología”, lo que facilita la penetración de las micropartículas en la piel al usarse con las agujas.

“Los resultados se ven desde el primer tratamiento, pero recomiendo realizarlo, dependiendo del problema a tratar, cada tres o cuatro semanas”, dice la especialista.

Debido a la velocidad del aparato, no hay necesidad de usar crema anestésica en la zona, y en general los pacientes sienten apenas “un cosquilleo” o una molestia muy pequeña. No se requiere tiempo de reposo y “las agujas de titanio evitan la inflamación de la piel, por lo que luego de dos horas no hay ninguna señal del tratamiento”.

En promedio, la aplicación toma de 20 a 40 minutos, y el precio por tratamiento va desde $350 en adelante, aunque Vignieri explica que se ofrecen paquetes a menor costo.

Así que si deseas empezar el verano con la piel renovada, piérdele el miedo a las agujas y apuesta por el Nanopore.

Antes y después del tratamiento contra melasma./Cortesía

Antes y después del tratamiento contra cicatrices del acné./Cortesía