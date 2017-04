Salma Hayek y Ricky Martin se solidarizan con el pueblo venezolano

El pueblo venezolano sigue son su lucha incansable de salir a las calles para protestar contra el régimen del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Mientras siguen viéndose imágenes de muertos, heridos, lágrimas, e impotencia, son muchos los famosos que, desde sus lugares de trabajo, se solidarizan.

Ricky Martin y Salma Hayek, se unieron a las muchas celebridades venezolanas que a diario se manifiestan, y piden la salida de Maduro del poder y la libertad para sus compatriotas. Como te hemos compartido ya, Nacho Mendoza, Marjorie de Sousa, Franco De Vita, Raúl González, Alicia Machado, son tan solo algunos de ellos.

En una entrevista, en medio de la promoción de la película, ‘How to be a Latin Lover’, Hayek aprovechó las cámaras, y se tomó unos minutos para homenajear al pueblo venezolano que no se rinde con estas palabras:

“Quiero decirle a Venezuela que mi corazón está con ustedes, que me da mucha tristeza todo lo que está pasando, por lo que está pasando la gente en algún tiempo, y que con tanta valentía, que espero que la continúen, haya salido a las calles a expresar su voz de alguna manera pacífica… Y que es increíble cómo se los están reprimiendo, es triste, pero no saben cómo les admiro el valor y el coraje de los venezolanos.

Me conmueve mucho la gente joven como está pidiendo la oportunidad de un futuro y ese país es de la gente joven y tienen todo el derecho de pedir que se les escuche y se les respete”.



Por otro lado, Ricky Martin, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video que había publicado Rodner Figueroa, en donde se ve al pueblo marchando y a los militares reprimiendo con gases lacrimógenos y balas.

Ricky escribió lo siguiente: “Venezuela, qué triste ver estas imágenes. Siento tu dolor. Estoy contigo. Te abrazo. Mucha LUZ”.