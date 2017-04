Video: El emotivo discurso de Jennifer Lopez en Premios Billboard 2017

La diva del Bronx estaba sumamente emocionada

Jennifer Lopez se presentó en Premios Billboard 2017 donde se le otorgó un galardón especial por su trayectoria.

Tras presentar su nueva canción en español, “Tan Solo Mírame”, la diva del Bronx tomó el escenario para recibir El Premio de la Estrella. JLo se miraba sumamente emocionada de estar en el evento mientras el público le aplaudía.

“Me llena de mucha emoción compartir esta noche tan especial con artistas que admiro, mi familia en la vida y también mi familia en la música”, dijo la cantante.

Además dijo: “Regresar a nuestra música y mis raíces tiene un significado que va más allá de las palabras. momentos como estos son prueba de mucho trabajo y tenemos suerte si la vida nos bendice de esta manera.

Me siento bendecida de esta comunidad creativa llena de tanto talento y de tener la oportunidad de representar a nuestra gente y a nuestra raza latina en todo el mundo.

Me siento en casa, los quiere tengo.

I am humbled to be here in your presence and to accept this award.”