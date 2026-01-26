La televisión sigue siendo un ‘vasto páramo’ como dijo Newton Minow en 1961

Newton Minow fue un abogado que sirvió como presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones en la década de 1960.

Minow dio un discurso que aún hoy en día se recuerda de vez en cuando.

En su discurso pronunciado el 9 de mayo de 1961 ante la National Association of Broadcasters, Minow se refirió a la televisión comercial de este país como un “vasto páramo”.

Minow criticó a la televisión comercial y abogó por una mejor programación basada en el interés público. Minow falleció en 2023.

¿Qué pensaría Minow hoy en día de la programación de las dos cadenas de televisión en español en el país, las cuales ambas transmiten horas y horas de programas de chismes de farándula y por la noche -en horas pico- transmiten otra avalancha de telenovelas?

Además, ambas cadenas transmiten, cada una, un programa de eventos morbosos, insólitos y amarillistas. Esos programas se titulan ‘Al Rojo Vivo’ y ‘Primer Impacto’.

Aquí doy un ejemplo de los programas de chismes de farándula como es el programa ‘El Gordo y La Flaca’. A comienzos de enero de este año transmitieron un segmento filmado sobre las varias mujeres de Latinoamérica que han logrado ser presidentas de su país.

Cuando llegaron a México, quizá porque no hay ningún escándalo de que hablar, dijeron de la presidenta Claudia Sheinbaum que era “marxista” y “posiblemente comunista”.

Esto me irritó esto bastante y llamé a la estación Univisión en Chicago y les dije que porque en un programa de chismes de farándula permiten que se ataque a Claudia Sheinbaum.

La persona que contestó me escuchó, pero no dijo ningún comentario. La televisión en español en este país está inundada de chismes de artistas y noticias frívolas de cantantes casi desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

No digo que la televisión en inglés sea superior o mejor, pero sí puedo asegurar que los canales de televisión locales 2, 5, 7, 9, 11 y 32 transmiten más horas de noticias a diario que los dos canales en español.

Con telenovelas, reality shows y chismes de artistas no creo que las dos cadenas de televisión en español estén cumpliendo cualquier misión de informar a los hispanos.

Minow, en su tiempo, se quejó de la programación de las cadenas de televisión comerciales que saturaban las ondas con juegos, violencia, comerciales y comedias cuestionables.

Los hispanos de Chicago, pienso yo, merecen algo mejor, algo así como una compañía de televisión local que no tenga nexos con Miami ya que ahí la política es de tendencia derechista y, aunque lo nieguen sus directores, la política penetra en sus programas.

Necesitamos, como dijo una vez Newton Minow, una televisión orientada al servicio público y no a ganar dinero transmitiendo programación que deja mucho que desear.