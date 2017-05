Video: A Keylor Navas le preguntan por David De Gea ¡Y explota!

El portero tico se incomoda en un evento a beneficio cuando lo cuestionan sobre la llegadea del guardameta español del Manchester United al Real Madrid

La llegada de David De Gea al Real Madrid parece cada vez más inminente, pero al parecer, este posible fichaje no le cae en gracia a Keylor Navas, pues se irrita con facilidad cuando le preguntan por el guardameta español.

Durante un evento a beneficio y al que acudió acompañado por su esposa, Keylor Navas fue preguntado por De Gea y la reacción molesta del costarricense fue por demás notoria, incluso, advirtió que ya no respondería más preguntas si lo seguían cuestionando con preguntas ajenas al evento.

“Ahorita estamos en un momento tan bonito, como para perder tiempo haciendo preguntas que en este momento no valen la pena, entonces con respeto les voy a decir que la importancia es las joyas, todos los niños que necesitan ayuda, todos los papás si me van a preguntar de fútbol me voy a ir, porque en realidad estamos para otra cosa”, respondió Navas, visiblemente incómodo.