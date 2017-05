Ellas están luchando por un país mejor

Esta semana pensaba escribirles a todas las madres del mundo.

Pero hay unas que no se me salen ni un minutos de la mente…Ni del corazón.

Son las madres de Venezuela.

Desde que el pueblo venezolano perdió el miedo y encontró la fuerza para exigir sus derechos, las imágenes arrugan a los corazones del mundo.

Esta semana, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, se lo dijo a Satcha Pretto en Despierta América:

“Mis hijos no son los únicos que la están pasando mal en Venezuela. Todos los niños están sufriendo por esta dictadura que no los deja jugar libremente. Mis hijos no son los ùnicos que están viviendo esta crueldad”.

A todos nos está doliendo Venezuela. No entiende uno como un pueblo entero sale a las calles a pedir un cambio en sus vidas y lo único seguro que tiene es que en esas mismas calles puede encontrar la muerte.

Las redes sociales documentan segundo a segundo la lucha. Esa guerra en contra de quienes están aniquilando sus sueños.

En la espalda de un joven, en Instagram, por ejemplo, se lee clarito: “Mamá salí a defender a Venezuela, si no regreso me fui con ella”. A su lado, la madre agarra el brazo de su hijo con los ojos más tristes que he visto ùltimamente.

No sé si lo esté agarrando para darle fuerza o tal vez para que nunca, nunca se le vaya…

Las mamás de Venezuela no sólo están gritando en las calles… también están luchando en silencio en los hospitales porque no hay medicinas para salvar a sus hijos.

Sí. Para que se lea claramente. A las madres de Venezuela no sólo les están matando sus sueños. También les están matando a sus hijos.

El viernes a la Orquesta sinfónica juvenil le hacía falta un violinista. A Armando Cañizales, lo mataron a los 18 años el miércoles anterior en una manifestación en contra del gobierno. Ese funeral con música de la Sinfónica hizo llorar a todas las mamás del mundo.

“Venezuela ya está cansada de tanto dolor y tristeza”, dijo Chiquinquirà Delgado el jueves que fue a Despierta América.

Este domingo cuando estemos celebrando a las mamás de Estados Unidos, hagamos una oración por las mamás de Venezuela pidiéndole a Dios que esté sea el ùltimo día de las Madres que su país vive en caos.

Y es que las madres de Venezuela sólo sueñan con un regalo que se llama Paz.