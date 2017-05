¿Chocaste? Sigue estas sugerencias

Lo principal es mantener la calma.

Según la sabiduría popular, vale más un mal arreglo que un buen pleito, y nosotros por experiencia propia creemos que este dicho tiene la razón. Esta misma sabiduría, también indica que más del 90% de los conductores implicados en un accidente no saben llenar el papeleo ante las autoridades o aseguradoras, también lo creemos y les damos algunas sugerencias para hacerlo.

Cabe señalar que nuestras anotaciones son en el nivel de sugerencias, ya que los estatutos y reglamentos cambian según el estado y la aseguradora, sin embargo, son un estimado para hacerlo correctamente y salir de este embrollo a la brevedad.

¿Hay algunos implicados más o no? ¿Lesionados?

Es importante establecer la diferencia entre un accidente sin contrario, es decir, sin el que se necesite hacer una declaración de daño, y en los que se implique otro vehículo (con un implicado). En el caso de con implicado o contrario se debe (se cuente o no con la razón) tomar nota de los datos del resto del coche (matrícula, modelo, compañía de seguros, nombre, teléfono…); y poner especial atención en no olvidar ponerse chaleco anti reflejante y señalizar debidamente el lugar del accidente.

No discutas

Reconocer que hay tensión y mantener la calma es lo más adecuado; evita cualquier discusión con los demás conductores de los vehículos implicados, mantén la calma y en caso de que no exista acuerdo, solicita nombre y contacto de un testigo y la presencia de las autoridades, y estas dos acciones deben quedar reflejadas en el parte oficial.

¿Dónde fue? Haz un croquis

Dibuja un pequeño mapa que señale el lugar del accidente, también que escenifique cómo se dieron los hechos e incluye detalles, muchos detalles por irrelevantes que te parezcan en ese momento, recuerda incluir un apartado donde anotes los datos de las víctimas y de todos los afectados, incluyendo los más leves.

Prepara tu declaración

Recuerda que la declaración de un siniestro no se puede modificar, es importante tener bien claro que firmar una declaración de siniestro no implica asumir responsabilidades, pero si facilita la solución amistosa de cualquier reclamación; en cualquiera de los casos no se puede modificar; dada dicha declaración se divide en dos copias y si no se está seguro de que los detalles quedaron reflejados en el parte no hay que quedarse callado y dejarse llevar por las prisas o el enojo, se debe corroborar la información ya que se dispone de esa única oportunidad para hacerlo.

Casos más habituales

Cuando se produzcan los daños por giro simultáneo de dos vehículos, será culpable el que presente los daños en el lateral derecho en caso de un giro a la derecha mientras que, por el contrario, en caso de giro a la izquierda, será el que presente los daños en el lateral izquierdo. Si, por el contrario, los daños se producen en la parte trasera cuando el automóvil se está incorporando a la circulación, la carga siempre recaerá en el conductor que se incorpora.