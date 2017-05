El sexo de una noche pasó de moda

La tendencia es otra hoy

Al parecer, los millennials no tienen problema en cambiar de una escena a otra, de una persona a otra y de un momento a otro: cambian de casa, de trabajo, de ocupación, de escuela, de pareja, sin pensarlo demasiado. Y el sexo no es la excepción.

Un reporte del Huffington Post señala la nueva tendencia que se da sobre todo en la generación de los jóvenes nacidos entre 1981 y 1995: el sexo de media noche. Es decir, la práctica de tener un encuentro sexual con el único objetivo de disfrutar un buen rato, pero sin pasar toda la noche al lado del otro.

“Si no quieres nada más que sexo, ¿cuál es el punto de pasar la noche con un extraño?“, dijo a la publicación la terapeuta sexual Celeste Hirschman. “Es más fácil ir a casa para dormir en tu propia cama cómoda, despertar y empezar el día fresco”.

Esta idea la comparten algunos jóvenes que suelen irse a casa después del encuentro sexual. “Disfrutamos de nuestro tiempo juntos, pero cuando se acabó, se acabó. Ambos tenemos carreras exigentes y mañanas intensas. Comenzar el día en mi propia cama -donde puedo conectarme a mi computadora a las 6 de la mañana si es necesario- es más fácil para todos los involucrados”, le dijo Nicole al Huffpost.

Por su parte, el psicólogo Seth Meyers propone que, si estamos planeando recortar el sexo de una noche a un sexo de media noche, hay que “decirle a la persona con la que vas a casa que no puede pasar la noche contigo. O que tienes que levantarte temprano, así que preferirías que no se quedara” a fin de que no haya incomodidad al momento de salir.

Esta es la nueva forma de tener sexo entre los millennials. Quizá ya la hayas probado o quizá quieras intentarla la próxima vez.