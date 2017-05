La hija no reconocida de Joaquín “El Chapo” Guzmán cuenta su verdad

La familia del presunto líder del cartel de Sinaloa y la esposa de éste no la quieren, pero Rosa Isela Guzmán tiene mucho que decir

Hasta el año pasado, Rosa Isela Guzmán Ortiz era una figura desconocida a nivel internacional. Eso cambió cuando decidió dar una entrevista al medio británico The Guardian. En el intercambio, aseguró ser la hija mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, supuesto líder del cartel de Sinaloa que hoy enfrenta acusaciones federales en Nueva York por trasiego de drogas.

En aquel momento, Guzmán Ortiz aseguró que su padre habría sido “traicionado por políticos mexicanos que él financió y ahora lo llaman ‘criminal'”. Alegó, además, que Ismael “El Mayo” Zambada, traicionó a su padre cuando fue arrestado en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, en febrero del 2014.

Aún sin contar con el reconocimiento de la familia, incluyendo el de la actual esposa de El Chapo, Emma Coronel, Rosa Isela, quien tiene negocios en California, es la única hija a la que se le ha visto en la corte federal de Brooklyn, donde recientemente se determinó que el mexicano enfrentaría juicio a partir de abril del próximo año.

En medio de la atención pública que ha generado el caso, el medio RT En Español entrevistó a Guzmán Ortiz, quien insistió en su parentesco con Guzmán Loera. Incluso, aseguró que, como parte de las entrevistas a las que ha sido sometida por la DEA (Administración para el Control de Drogas) se le realizó una prueba de ADN.

“La prueba de ADN también está incluida en el expediente que le acabo de mencionar. Soy la hija mayor de Joaquín Guzmán Loera, de eso no hay duda”, indicó la mujer.

Detalló que las autoridades le han seguido el rastro desde la entrevista que concedió al medio.

“Después de la entrevista con ‘The Guardian’, la DEA emprendió diversas acciones en mi contra, es decir, me ficharon. Me tomaron fotografías de perfil y de frente, ya tienen mis huellas dactilares digitalizadas, saben a qué me dedico. También pusieron en mi expediente que soy hija de Joaquín Guzmán y, muy probablemente, también estén escuchando esta conversación telefónica que estamos teniendo usted y yo”, sostuvo.

El año pasado, Coronel declaró a medios que no sabe en realidad cuántos hijos tiene el Chapo Guzmán, pero en una carta firmada por ella y compartida por medios de comunicación, desconoció a Guzmán Ortiz como hija de su esposo.

Sobre esto, Rosa Isela dijo: “No sé por qué se hizo tanto escándalo. Soy tan hija, que pude pasar a verlo. No hay mejor prueba que ésta”.

En cuanto a su presencia en las audiencias, la primogénita del presunto narco –quien insiste en la inocencia de su padre– senaló que el intercambio con El Chapo ha sido accidentado.

“Sentí impotencia, lo vi muy delgado y también sorprendido porque ahí estaba yo, apoyándolo. Intercambiamos miradas y señas. Las autoridades al interior de la corte nos llamaron la atención en repetidas ocasiones, porque queríamos decirnos algo”.

“Te amo papito”, fue lo único que logró decirle a su Guzmán Loera en palabras.