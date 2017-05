La Víbora: La prometida de Cristian Castro será su próxima víctima

A nuestra serpiente venenosa no se le escapa nadie de la farándula

Estoy preocupada. Ya sé que les importa 17 millones de pepinos, pero es en serio. Y tiene que ver con el Gallito infeliz, o más bien con su novia. ¿Ya ven que el artista anunció que se va a volver a casar, verdad? Pues precisamente por eso estoy que me lleva el tren.

¿Qué la chica en turno de Cristian Castro no conoce los antecedentes de este tipo? ¿O pensará que con ella será diferente? Espero que no se les haya olvidado que el cantante tiene denuncias de violencia doméstica. De acuerdo con su ex y madre de sus dos hijos, Valeria Liberman, Cristian la maltrató en varias ocasiones.

¿Y también se les olvidó que golpeó a su propia madre? ¿O van a decir que fue puro cuento? Hay varias versiones que lo confirman, entre ellas la de la misma abuela de Cristian, a quien también le tocaron sus catorrazos.

¿O quieren que les recuerde que el artista también fue un patán con Gaby Bo, su primera esposa? La actriz paraguaya confesó que al principio todo había sido muy bonito con el Gallito, pero que a poco de estar casados las cosas se pusieron feas, y que hubo maltrato físico y abuso psicológico por parte del cantante.

Es decir, tres mujeres han sido víctimas del comportamiento psicópata de Cristian, ¿y aún así hay quienes creen que es bueno? No en balde su propia madre está preocupada de que se vuelva a casar; esto lo reveló él mismo en una entrevista. Verónica ha de pensar, “la nueva esposa será la próxima víctima de mi hijo”.

Pero grábense mis palabras: Cristian no será diferente con la ahora prometida; será como ha sido con sus anteriores parejas. Todo es cuestión de tiempo. Ojalá me equivoque, pero si nos basamos en el patrón, no hay nada que nos indique que el cantante se va a corregir. A ver cuánto lo aguanta la próxima inocente.

En otros asuntos más o menos igual de escabrosos, ¿ustedes cómo le llamarían a un artista que se emborracha en todos sus shows y en todos los eventos sociales a los que asiste? ¿Cómo adivinaron que Alejandro Fernández? Pues sí, le atinaron.

La verdad es que el Potrillo está que da pena, porque ese incidente en el que casi vomitó en el escenario, en un palenque de México, no es un hecho aislado. Eso de ponerse hasta las chanclas mientras canta es una constante en este artista, y quien lo haya ido a ver en vivo alguna vez no me dejará mentir.

Lo chistoso es que él dice que no es alcohólico, que nomás se echa unas copitas cuando anda con los amigos. ¿Si alguien lo tiene cerca, le podrían decir que la negación es una de las señales de que padeces de este vicio?