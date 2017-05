¿Jenni Rivera? ¡NO! Angélica Celaya

Mira el video

Lo que muchos ni se imaginaban que se podía lograr, aquí te mostramos en primicia las primeras imágenes de Angélica Celaya caracterizada como Jenni Rivera, para la serie biográfica autorizada por la familia de la Diva de la Banda, ‘ Mariposa de Barrio’.

Angélica nos compartió qué sintió cuando se vio vestida y caracterizada como Jenni Rivera:

“No me reconocí, fue tanta la transformación que yo no me conocí al espejo, me saqué de onda, grité ¡está fuerte!… Mis ojos no cambian, mi boca no cambia, pero se me hacía como algo. Me daba mucha risa porque es cuando menos me he parecido a mi misma, pero es el gran reto de decir: olvídate de ti misma, olvídate de tus tres cuartos, de mantener el perfil, de estar perfectamente maquillada y esbelta y larga, aquí la que toma el primer lugar es Jenni”.

La serie podría estar estrenándose para mitad del verano por la pantalla de Telemundo. Aquí te mostramos un video de cómo se hicieron estas fotos:

