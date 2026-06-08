Un diálogo de máscaras e identidades en Casa Michoacán Du Page

La Casa Michoacán DuPage y la Federación de Clubes Michoacanos de Illinois (FEDECMI) invitan a la comunidad en general a la inauguración de su importante exposición titulada ‘Máscaras: Identidad en la diversidad’.

Dicha exposición tendrá su inauguración el viernes 12 de junio 2026 a las 6 pm en el centro Casa Michoacán DuPage en 900 E. Roosevelt Road, West Chicago, Illinois, 60185.

West Chicago está a 36 millas al oeste de la ciudad de Chicago.

La exhibición continuará hasta el próximo 7 de agosto de 2026, se anunció.

Dicha exhibición, dijo José Luis Gutiérrez, director de Casa Michoacán DuPage, forma parte del proyecto Gráfica Binacional Colaborativa.

“La exposición permitirá al público apreciar un diálogo visual y cultural entre máscaras tradicionales mexicanas y obra gráfica contemporánea realizada por artistas de México y Estados Unidos”, dice un comunicado de este centro cultural de West Chicago.

La exposición consta de 20 máscaras, parte de una donación de 200 máscaras donadas por el coleccionista fallecido Pat Alzobaie y por Thomas Yost.

Unos 63 artistas mexicanos de México y de Estados Unidos realizaron grabados en linóleo y xilografía que “reinterpretan la herencia ancestral de la experiencia migrante”, dice el comunicado.

Uno de los grabados contemporáneos que forman parte de la exposición ‘Máscaras: identidad en la diversidad’ en la Casa Michoacán Du Page. (Cortesía Casa Michoacán) Crédito: Cortesía

“La exposición ‘Máscaras: identidad en la diversidad’ establece un puente visual y conceptual entre tradición y contemporaneidad, territorio y diáspora. Es una reflexión sobre la capacidad humana de reinventarse, resistir y florecer incluso lejos de casa, afirmando que nuestras raíces viajan, dialogan y se transforman sin perder su memoria”, indica el comunicado de la exhibición.

La Gráfica Binacional Colaborativa es un proyecto artístico, cultural y comunitario que une a artistas, talleres, colectivos, instituciones educativas y comunidades de México y Estados Unidos a través de la creación gráfica, la memoria colectiva y el diálogo binacional.

“Esta iniciativa busca construir puentes entre territorios, generaciones y experiencias migrantes, reconociendo que el arte también es una forma de preservar la historia, defender la identidad y fortalecer la participación comunitaria”, añade el comunicado de Casa Michoacán DuPage.

“En estos tiempos, cuando muchas familias inmigrantes enfrentan incertidumbre, discriminación, separación y desafíos sociales, esta exposición cobra una importancia especial. ‘Máscaras: identidad en la diversidad’ afirma que nuestras raíces, lenguas, danzas, música, símbolos y tradiciones no son solamente recuerdos del pasado, sino herramientas de dignidad, unidad y resistencia cultural”, dice Casa Michoacán en West Chicago.

Uno de los grabados contemporáneos que forman parte de la exposición ‘Máscaras: identidad en la diversidad’ en la Casa Michoacán Du Page. (Cortesía Casa Michoacán) Crédito: Cortesía

“Para nuestra comunidad, este proyecto representa un espacio para celebrar la identidad mexicana, michoacana, indígena, latina y migrante, al mismo tiempo que fortalece el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones en Estados Unidos”, finaliza el comunicado.

El director Gutiérrez dijo a La Raza que extiende una cordial invitación a toda la gente de la ciudad de Chicago y los suburbios a asistir a esta exposición ya sea durante su inauguración o después.

Gutiérrez dijo a La Raza que Casa Michoacán DuPage está abierta de lunes a viernes de 9 am a las 5 pm.

Uno de los grabados contemporáneos que forman parte de la exposición ‘Máscaras: identidad en la diversidad’ en la Casa Michoacán Du Page. (Cortesía Casa Michoacán) Crédito: Cortesía

El proyecto de Gráfica Binacional Colaborativa está impulsado por FEDECMI / Casas Michoacán, la ENES UNAM Morelia, el Laboratorio de Gráfica E101, la Secretaría de Cultura y la Secretaría del Migrante del Gobierno de Michoacán, el Ayuntamiento de Pátzcuaro, la Asociación para el Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y la Colección Muyaes Ogazón / Galería Atemporal, junto con artistas, talleres, colectivos y organizaciones promotoras de la Gráfica Binacional Colaborativa.

Durante la inauguración, se contará con la participación especial de la Comparsa Zapata de Emiliano Zapata, Morelos, la Danza de los Viejitos de Cheranástico, T’arhe Uarharicha Tsipenharicha, una danza de chínelos y la cantante de pirekuas Luz Márquez, se informó.

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