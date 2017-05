La perturbadora imagen de niño suicida que tiene consternado a Facebook

Según reza una carta de despedida, el menor de 11 años se quitó la vida el Día de la Madre para que su progenitora fuera feliz

Una madre que ame su hijo no piensa en la posibilidad de perderlo; menos, como resultado de un suicidio. Pero, si la acción ocurre el Día de la Madre, el impacto es aún mayor.

Reportes en redes sobre el suicidio de un menor de 11 años que se quitó la vida el 10 de mayo amarrándose un lazo al cuello y colgándose de un tubo en el techo de su casa tienen a usuarios impactados.

Incluso, esta semana, circula una imagen en Facebook que se ha vuelto viral que muestra al presunto suicida colgado y de espaldas a la cámara.

Aviso: esta imagen puede ser perturbadora para algunos

Según los reportes, el incidente se habría reportado en México.

Personal forense halló en la escena una supuesta carta en la que el niño –solo identificado como Edgar “N” – se despide de su madre como regalo por el Día de la Madre. Este asegura que la mujer lo rechazó desde que nació.

Esta es la supuesta carta:

“En este día de las madres, sólo quiero que te sientas la mujer más feliz del mundo. Además, tu me decías a diario que tu felicidad se fue cuando yo nací. Pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa”, inicia la misiva.

El presunto suicida continúa su catarsis por medio del documento: “Hoy quiero remediar las cosas y que hagas de cuenta que nunca nací. Me dijiste que nunca me mirarías con amor, pero yo siempre te admiré y te vi como la mejor de las madres”.

“Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo que te pueda dar en este día es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojala y nunca hubiera nacido. Pues hoy quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Te quiero mucho mami feliz día de las madres”, concluye.

Según los limitados reportes sobre el caso, la madre huyó ante el temor de ser culpada por los hechos. Se desconoce a dónde o si las autoridades han dado con su paradero.