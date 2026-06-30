La Corte Suprema rechaza la pretensión de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados

La Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó el martes el concepto de la ciudadanía por nacimiento para todos los nacidos en territorio del país, rechazando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país sin documentos o de manera temporal.

En una decisión dividida, el tribunal sostuvo que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense, preservando un principio constitucional que ha estado vigente por más de 150 años.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien redactó la opinión mayoritaria, dijo que los redactores de la enmienda pretendían que la ciudadanía se extendiera a “toda persona nacida libre en esta tierra”, reafirmando ese compromiso en la decisión del tribunal.

Tres jueces conservadores discreparon, argumentando que la administración debería haber podido aplicar la política.

La decisión bloquea una de las iniciativas migratorias más importantes de la administración Trump y marca la primera resolución definitiva de la Corte Suprema sobre una de las políticas migratorias del segundo mandato del presidente.

La orden ejecutiva de Trump, firmada en su primer día de regreso a la presidencia, habría negado la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que viven en el país sin estatus legal o con visas temporales. La política ya había sido bloqueada en todo el país por tribunales federales inferiores antes de poder entrar en vigor.

El fallo llega mientras la administración continúa impulsando una agenda migratoria agresiva que ha transformado la aplicación de la ley federal y ha provocado una serie de desafíos legales.

En las últimas semanas, la Corte Suprema también ha permitido a la administración terminar con las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunos grupos de inmigrantes, ha respaldado restricciones que afectan a solicitantes de asilo y ha reducido protecciones legales para ciertos residentes permanentes legales.

Reacciones a la decisión de la Corte Suprema

“Esto ha sido ley establecida por más de 150 años, y nunca debió haber llegado a la Corte”, dijo Eréndira Rendón, vicepresidenta de justicia migratoria de The Resurrection Project.

La organización sin fines de lucro con sede en Chicago calificó el fallo como una afirmación importante de las protecciones constitucionales, pero advirtió que las familias inmigrantes siguen enfrentando incertidumbre en medio de recientes decisiones judiciales y un aumento en los esfuerzos federales de aplicación de la ley.

“Nunca deberíamos aceptar un futuro donde los derechos constitucionales de los niños estén en debate”, dijo Raúl Raymundo, director ejecutivo y cofundador de The Resurrection Project. “La decisión de hoy preserva un derecho esencial, pero no soluciona un sistema migratorio que hace que las familias vivan en constante incertidumbre”.

Rendón añadió que la organización ve la decisión como un impulso para continuar defendiendo a las comunidades inmigrantes que enfrentan desafíos legales y políticos constantes.

“Un derecho que los poderosos pueden quitarle a uno de nosotros puede serle quitado a cualquiera”, dijo. “Vamos a usar esta victoria como motivación para seguir trabajando y organizándonos con las familias inmigrantes que siguen bajo amenaza constante todos los días”.

Linda Tortolero, presidenta de Latino Policy Forum, señaló en un comunicado que “si has nacido en Estados Unidos, eres ciudadano estadounidense por derecho. La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es inequívoca al respecto, y ningún presidente ni orden ejecutiva puede quitarte ese derecho. Si el Tribunal Supremo hubiera llegado a cualquier otra conclusión, habría socavado el texto claro de la Constitución, más de un siglo de jurisprudencia consolidada y los propios ideales de igualdad y justicia sobre los que se construyó este país”.

Tortolero destacó la importancia de la decisión de la Corte “para las familias inmigrantes, especialmente para los futuros padres que vivían en la incertidumbre y el temor de que su hijo quedara apátrida, sin protección ni acceso a servicios y programas esenciales. La ciudadanía por nacimiento otorga a estos niños, muchos de ellos latinos, la plena protección de la ciudadanía y les abre las puertas a la movilidad económica, así como al acceso y la participación en nuestra democracia”.

El presidente Donald Trump criticó la decisión poco después de que se emitiera, diciendo en su plataforma Truth Social que, aunque la Corte Suprema había mantenido la ciudadanía por nacimiento, el Congreso debería actuar rápidamente para cambiar la ley.

“La Corte Suprema mantuvo la ciudadanía por nacimiento, lo cual es malo para nuestro país”, escribió Trump, instando a los legisladores a “empezar HOY” a trabajar en una legislación para terminar con la práctica y prometiendo su “apoyo completo y total”. Aunque el tribunal determinó que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución, Trump argumentó que el Congreso podría abordar el tema mediante legislación en lugar de una enmienda constitucional.

Los defensores de los inmigrantes en Illinois dieron la bienvenida a la decisión del martes, aunque advirtieron que las batallas legales y políticas más amplias sobre inmigración siguen sin resolverse.

“No podemos caer en la complacencia; nuestros derechos civiles y nuestra democracia están en juego. Hace unos días, este Tribunal dictaminó que la administración federal puede rechazar a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada y poner fin a las protecciones legales de cientos de miles de titulares del TPS, lo que supone una afrenta a nuestras leyes y a nuestro compromiso con los derechos humanos. Esta administración nos ha demostrado que está dispuesta a poner a prueba las claras protecciones de la Constitución de los Estados Unidos. Y lo que quizá resulte aún más alarmante es que algunos miembros del Tribunal Supremo nos han demostrado que están dispuestos a apoyar este cambio de rumbo respecto a una política de larga data”, señaló Tortolero.

Líderes de Illinois también celebraron la decisión

El gobernador JB Pritzker afirmó que el fallo reafirma las protecciones constitucionales que existen desde la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868.

El gobernador JB Pritzker afirmó que el fallo reafirma las protecciones constitucionales que existen desde la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868.

“Hoy la Corte Suprema se puso del lado de la Constitución”, dijo Pritzker en un comunicado. “El fallo de hoy reafirma los valores fundamentales de Estados Unidos y protege los derechos y libertades de quienes lo llaman hogar”.

Pritzker también criticó el intento de la administración de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, calificando la orden ejecutiva como inconstitucional y comprometiendo a Illinois a seguir defendiendo los derechos garantizados por la Constitución.

La representante federal Delia Ramírez, demócrata por Chicago, quien ha hablado públicamente sobre ser hija de una inmigrante guatemalteca, describió la decisión como algo tanto personal como constitucional.

“Hoy y siempre, soy la orgullosa y desafiante hija de María Elvira Ramírez Guerra, una inmigrante guatemalteca que cruzó la frontera estando embarazada de mí”, dijo Ramírez en un comunicado. “Independientemente de lo que algunos de mis colegas puedan llamarme, soy ciudadana por nacimiento y soy estadounidense”.

Ramírez afirmó que el fallo confirma lo que las comunidades inmigrantes han entendido durante mucho tiempo sobre la garantía constitucional de ciudadanía, y advirtió que los esfuerzos por limitar la inmigración probablemente continuarán.

El año pasado, Ramírez presentó la Ley Born in the USA, una legislación destinada a bloquear la implementación de la orden ejecutiva de Trump.

La administración había argumentado que la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda no se aplica a los niños nacidos de padres que están en el país de manera ilegal o temporal.

Los expertos legales y tribunales inferiores rechazaron de forma abrumadora esa interpretación, basándose en el texto de la enmienda y en precedentes de la Corte Suprema que datan de la decisión de 1898 en United States v. Wong Kim Ark, que estableció que casi todos los niños nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La decisión de la Corte Suprema deja ese precedente intacto, asegurando que los niños nacidos en Estados Unidos seguirán recibiendo la ciudadanía al nacer, con las únicas excepciones limitadas que han existido históricamente bajo el derecho constitucional, como los hijos de diplomáticos extranjeros.

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