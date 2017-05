“Quiero pelear”: Ramiro Carrillo

Han pasado 11 meses desde el último combate de ‘El Lobito’

‘El Lobito’ no se desespera, pero admite que quiere un rival ya, “el que sea, lo que quiero es pelear”, declaró el boxeador Ramiro Carrillo.

La última pelea de Carrillo ocurrió el 18 de junio del año pasado cuando ganó por decisión unánime a Jorge Luis Munguía, y desde entonces atesora una impecable marca de 11 victorias y 0 derrotas.

Ramiro está anunciado para el 26 de mayo en una función de Top Rank en el UIC Pavilion, junto al irlandés y dos veces olímpico Michael Conlan, Mike ‘High’ Alvarado y Alex ‘El Cholo’ Saucedo.

“Pues estoy contento, ya tenía ganas y estaba listo para pelar en el evento que pasó, pero no me encontraron oponente”, declaró sin prisas Ramiro.

‘El Lobito’ también iba a pelear en octubre y tampoco tuvo rival.

Su récord de 11-0 lo hace un rival serio y a la vez lo ha hecho ser cuidadoso y responsable.

“Quiero seguir invicto y no quiero perder y le tengo que echar más ganas y estar enfocado, pero con eso que se caen las peleas como que uno se ‘agüita’, pero tengo que salir adelante”, reconoció.

Carrillo nunca había pasado por esta etapa del boxeo en que entrena y se le caen las peleas de último momento, pero ha tenido que aprender.

“Ahora lo entiendo, si me avisan bajo el entrenamiento para no quemarme y no lastimarme”.

Sin embargo, hasta el momento de la entrevista realizada esta semana, ‘El Lobito’ aún no conocía el nombre su rival.

“Ahorita no lo sé, pero el que caiga porque nos estamos preparando para lo que sea”.