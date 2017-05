Amber Rose se llevó el susto de su vida mientras dormía

Entérate de lo que vivió la modelo en la propiedad que posee en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles

Amber Rose se llevó el susto de su vida este miércoles al descubrir que un completo desconocido se había colado en la propiedad que posee en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, mientras ella y varios miembros de su círculo más cercano -incluida su madre, su hijo de cuatro años Sebastian, su asistente y sus guardaespaldas- se encontraban dentro durmiendo.

Según informa el portal de noticias TMZ, el intruso consiguió entrar en la mansión a través de la cocina, después de romper una de las ventanas y cruzar la despensa. A pesar de permanecer en el interior de la casa durante al menos cuatro horas, nadie se percató de su presencia, ni siquiera uno de los empleados de Amber, que se levantó para preparar el desayuno mientras él aún merodeaba por la vivienda.

La ex del rapero Wiz Khalifa, padre de su único retoño, no comenzó a sospechar que algo fuera de lo común había sucedido en su hogar hasta que vio los cristales rotos esa misma tarde, momento en que decidió revisar las cámaras de seguridad. Tras descubrir que había sido víctima de un allanamiento, se apresuró a alertar a las autoridades, que todavía están investigando lo sucedido, aunque todo apunta a que el extraño no habría robado nada.

El miércoles resultó sin duda una jornada muy agitada para la artista estadounidense, ya que ese mismo día aparecieron en su perfil de Twitter dos controvertidos mensajes: uno dirigido a la cantante Beyoncé, en el que Amber se identificaba como ‘Becky la del pelo perfecto’, la supuesta amante de su marido Jay Z sobre la que la cantante hablaba en su último sencillo ‘Lemonade’; y otro dirigido al rapero Tyga, el ex de Kylie Jenner y de Blac Chyna, buena amiga de Amber y actual excuñada de Kylie desde que concluyera su relación con Rob Kardashian.

“Querido Tyga, desde que dejaste a Blac Chyna, tu música ha sido todavía más porquería“, rezaba uno de los dos polémicos tuis.

Amber ha asegurado ahora a través de un vídeo publicado en Instagram que su cuenta fue hackeada, pero de momento ninguno de los tuits ha sido borrado.