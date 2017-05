¿Maluma tiene una gemela? Cuando una foto dice más que mil palabras

¡Son igualitos!

Yanjana Gutiérrez también quiere una selfie con Maluma. Pero sus razones son más que evidentes: parece la gemela fraterna del cantante.

Gutiérrez nunca ha visto a Maluma en persona, pero dijo que le gustaría conocerlo. “Sería chévere verlo de cerca, y por qué no, tomarnos una selfie”, indicó la chica al diario colombiano El Tiempo.

La joven de 21 años también es compatriota del cantante, ya que vive en Ocaña, en el norte de Santander.

Sobre su enorme parecido con el intérprete de reguetón, la joven que se dedica al diseño de tatuajes, expresó: “Para mí parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones “.

Brandon Martínez, un amigo de la joven, asegura que muchos se le quedan viendo cuando van por la calle.

“Aunque para ella es algo muy normal, cuando caminamos o subo una foto donde aparece, muchas personas se le quedan viendo y me preguntan quién es, haciendo énfasis en su parecido con Maluma”.

Sin embargo, Gutiérrez quiere establecer las diferencias. “Ya me acostumbré a que las personas noten cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy”.