Viaje de graduación termina con padres detenidos por ICE y una familia separada

Lo que debía ser un viaje para celebrar una graduación universitaria terminó convirtiéndose en una pesadilla para la familia Granados Rojas, de Dallas, luego de que los padres fueran detenidos por agentes de Inmigración durante un trayecto hacia El Paso, donde asistirían a la ceremonia de su hija.

La historia, difundida por CBS News, ocurrió el 19 de mayo, cuando la familia fue detenida por la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP) debido a que el vehículo no llevaba placa delantera. Tras revisar la documentación, los agentes solicitaron el apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que arrestó a Jorge Granados Rojas y, poco después, a Esperanza Granados Rojas.

Una infracción de tránsito derivó en un proceso de deportación

Según ICE, la pareja ingresó legalmente a Estados Unidos, pero permaneció más tiempo del permitido por sus visas de turista y presentó licencias de conducir vencidas, por lo que ahora enfrenta un proceso de deportación.

La detención dejó a su hijo de 16 años, ciudadano estadounidense, sin sus padres, mientras sus dos hermanas, beneficiarias de DACA, quedaron a cargo de él.

“Me da rabia que esto haya tenido que pasar. Me entristece no saber cuándo volveré a ver a mis padres, ni si volveré a verlos alguna vez”, expresó Brisa Granados Rojas.

La abogada de la familia, Tessy Ortiz, sostuvo que sus clientes han construido una vida en el país durante más de una década.

“No son solo números, son familias, son seres humanos y son buenas personas”, afirmó.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS) aseguró que la colaboración con las autoridades federales de Inmigración forma parte de sus procedimientos habituales. Sin embargo, expertos consideran que el incremento en este tipo de operativos responde a cambios en la política migratoria de la administración de Donald Trump.

La profesora Denise Gilman, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, advirtió que estas acciones pueden deteriorar la confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades, dificultando incluso la denuncia de delitos.

Mientras esperan las audiencias migratorias de sus padres, la familia teme que una posible deportación termine por separarlos de forma definitiva.

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